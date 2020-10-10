15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пролет ракеты перед Луной попал на эффектное фото
Кадр на миллион.
Американский фотограф Стив Райс улучил момент, когда ракета «Антарес-230+» с грузовым космическим кораблем Cygnus NG-14 пролетела перед Луной.
Кадр был сделан через 22 секунды после старта с космодрома Уоллопс в американском штате Виргиния. Ракета длиной 42,5 метра была сфотографирована с расстояния 5,5 км.
Эффектным снимком Райс поделился в соцсетях. По словам фотографа из Техаса, раньше он не раз снимал пуски ракет. Стив также фотографировал с помощью телескопа Международную космическую станцию, проходящую на фоне Луны или Солнца. Но подобный кадр Райс сделал впервые.
Сделать такое фото очень сложно, говорит Райс. Кроме технических навыков астрофотографа и планирования с точностью до секунды, нужна еще изрядная доля удачи. Дымка в атмосфере может помешать четкости кадра, пуски ракет довольно часто отменяют или переносят на другой день. Кроме того, в самый неподходящий момент может дрогнуть рука, и кадр будет упущен.
Анна Лысенко