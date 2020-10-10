Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пролет ракеты перед Луной попал на эффектное фото

Кадр на миллион.

Американский фотограф Стив Райс улучил момент, когда ракета «Антарес-230+» с грузовым космическим кораблем Cygnus NG-14 пролетела перед Луной.

Кадр был сделан через 22 секунды после старта с космодрома Уоллопс в американском штате Виргиния. Ракета длиной 42,5 метра была сфотографирована с расстояния 5,5 км.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эффектным снимком Райс поделился в соцсетях. По словам фотографа из Техаса, раньше он не раз снимал пуски ракет. Стив также фотографировал с помощью телескопа Международную космическую станцию, проходящую на фоне Луны или Солнца. Но подобный кадр Райс сделал впервые.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сделать такое фото очень сложно, говорит Райс. Кроме технических навыков астрофотографа и планирования с точностью до секунды, нужна еще изрядная доля удачи. Дымка в атмосфере может помешать четкости кадра, пуски ракет довольно часто отменяют или переносят на другой день. Кроме того, в самый неподходящий момент может дрогнуть рука, и кадр будет упущен.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В России зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом
Названы новые симптомы заражения коронавирусом
Спутники зафиксировали сброс воды с судна у Халактырского пляжа
Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России
У 30 процентов людей появилась дополнительная артерия
Эксперты объяснили отсутствие второй волны COVID-19 в Китае
Здоровье
15 полезных вещей с AliExpress в пределах 300 рублей Поднять настроение, отследить состояние здоровья, выглядеть лучше — за смешные деньги.
Hi-Tech
Мы проверили уровень приема сигнала наших смартфонов Оказалось, его можно улучшить!
Горячие темы на Авто
День Рождения Президента. 418
Хочу вас послушать -- 352
Давайте раскроем наш секрет--- 305
и где пятничный ...бум-бум 258
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Ноутбуки и квадрокоптеры. Школы в России оснастят новым оборудованием
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Отравление Навального: назван виновный
Дети
На Урале мать полгода прятала младенца в шкафу Роды прошли дома, а знакомым женщина заявила, что ребенок скончался
Леди
Захарова, Толкалина с дочкой, Эрнст: лучшие наряды закрытия ММКФ Звезды блистали на красной дорожке
Новости партнеров
Спектакль с ядом окончен
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Юлия Высоцкая объявила Кончаловскому, что его дочь беременна
Фотографу удалось вывезти запрещенные кадры из Северной Кореи
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь