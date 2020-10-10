16:55 (мск), источник: ТАСС
Почти 5 тыс. мест для пациентов с коронавирусом развернули в Петербурге
В настоящее время из них свободны 649.
«На сегодняшний день в городе развернуты 4 930 коек под COVID-19, из них свободны 649 коек. За минувшие сутки в больницы города с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее доставлены 404 пациента», — говорится в сообщении.
Лисовец отметил, что с 12 октября в Петербурге начнут работать временный госпиталь в Ленэкспо и площадка Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.
Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН Евгений Шляхто в прямом эфире канала «Россия 24» заявил, что в Петербурге по мере необходимости открывается нужное количество коек, а также идет дискуссия об открытии стационаров на базе федеральных учреждений в городе.