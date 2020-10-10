Заммэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», — сказал Ликсутов.
Он напомнил горожанам, что сейчас очень важно беречь себя и окружающих: надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах и городском транспорте.
«Это очень и очень важно!» — подчеркнул заммэра.
В столице осенью выросло число случаев заражения коронавирусом. В рамках борьбы с распространением инфекции пожилым горожанам, москвичам с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, из дома советуют выходить только в случае сильной необходимости.
Также в Москве с 5 октября все школьники ушли на двухнедельные каникулы, а кружки работают только в