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19:44 (мск), источник: РИАМО

Заммэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом

РИАМО — 10 окт. Коронавирусную инфекцию выявили у заместителя мэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», — сказал Ликсутов.

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Он напомнил горожанам, что сейчас очень важно беречь себя и окружающих: надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах и городском транспорте.

«Это очень и очень важно!» — подчеркнул заммэра.

В столице осенью выросло число случаев заражения коронавирусом. В рамках борьбы с распространением инфекции пожилым горожанам, москвичам с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, из дома советуют выходить только в случае сильной необходимости.

Также в Москве с 5 октября все школьники ушли на двухнедельные каникулы, а кружки работают только в онлайн-режиме. Компании и организации города обязали перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.

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