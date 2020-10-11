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09:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр Гамалеи пока не увидел различий в реакции на вакцину у мужчин и женщин

Реакция на вакцину от COVID-19 у мужчин пока проявляется одинаково, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Более полную информацию можно будет получить после завершения пострегистрационных испытаний.

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Источник: РИА "Новости"

Центр им. Гамалеи разработал российскую вакцину «Спутник V», которая была зарегистрирована первой в мире. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания.

Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу.
Александр Гинцбург
(цитата по «РИА Новости»)

В России на утро 10 октября было зарегистрировано 1 285 084 случая заражения коронавирусом, за сутки тогда было выявлено 12 846 заболевших — это рекорд с начала пандемии. Умерли за время 22 454 человека, выздоровели 1 016 202.

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