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10:23 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Ограничения нужны, чтобы уберечь пожилых и людей с хроническими заболеваниями

Город не сможет справиться с ситуацией, если жители не будут соблюдать установленные требования.

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Источник: РИА "Новости"

В столице сложилась трудная ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. В течение недели ежедневно количество госпитализаций в городе составляло около тысячи. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Это означает, что наши больницы все больше и больше заполняются больными, что увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает.
Сергей Собянин
мэр Москвы
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Особую озабоченность вызывает количество заболевших в возрасте 65 лет и старше, а также страдающих хроническими заболеваниями. В связи с этим горожанам из группы риска следует соблюдать домашний режим.

«Нужно соблюдать те требования, которые выставляются врачами. Это требования, которые продиктованы жизнью, это не чья-то прихоть», — объяснил Сергей Собянин.

В частности, была открыта горячая линия, где люди из группы риска могут получить помощь и психологическую поддержку, работают социальные службы, проводятся телемедицинские консультации.

Были ужесточены и требования к компаниям. Работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30 процентов сотрудников.

Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку, будем обеспечивать контроль за соблюдением этого ограничения. К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый такой лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается.
Сергей Собянин
мэр Москвы
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По его словам, все эти ограничения — вынужденная необходимость. Город сам по себе не сможет справиться с ситуацией, если жители сами не будут соблюдать установленные требования.

При этом, несмотря на сложную ситуацию, в городе не приостанавливают реализацию приоритетных проектов. Речь идет о реконструкции поликлиник, модернизации транспортной инфраструктуры, в частности, ведется работа по обновлению подвижного состава. Вся эта деятельность становится инвестицией в будущее.

«Все это должно работать, работать на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города», — подчеркнул Сергей Собянин.

Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с ним можно в спецпроекте mos.ru.

Во время загрузки произошла ошибка.
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