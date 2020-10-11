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10:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка из США побила два мировых рекорда по длине ног

Ноги составляют 60% длины ее тела.

17-летняя Маки Каррин из техасского городка Сидар-Парк побила сразу два мировых рекорда: у нее самые длинные ноги среди всех девушек в мире, а также самые длинные ноги среди подростков вообще.

Длина ног Маки равняется почти 135 см, сообщает CNN.

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Мать Каррин осознала, что ее дочь выше многих сверстников, когда Маки была еще совсем маленькой. «Думаю, у дочери есть какой-то ген, который влияет на ее высокий рост», — сказала она. Девушка выросла до 1 метра 98 сантиметров. Она выше не только матери, но и отца с братом.

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Маки говорит: в старших классах она перестала чувствовать себя «не такой» из-за своего роста. Каррин завела страницы в соцсетях, где стала очень популярной. Девушка помогает другим подросткам не комплексовать из-за очень высокого роста.

«Я надеюсь, что высокие женщины осознали: рост — это подарок», — говорит она.

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Анна Лысенко

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