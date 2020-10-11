10:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка из США побила два мировых рекорда по длине ног
Ноги составляют 60% длины ее тела.
17-летняя Маки Каррин из техасского городка
Длина ног Маки равняется почти 135 см, сообщает CNN.
Мать Каррин осознала, что ее дочь выше многих сверстников, когда Маки была еще совсем маленькой. «Думаю, у дочери есть
Маки говорит: в старших классах она перестала чувствовать себя «не такой»
«Я надеюсь, что высокие женщины осознали: рост — это подарок», — говорит она.
Анна Лысенко