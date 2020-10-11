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16:47 (мск), источник: ТАСС

Россия пережила худшую неделю пандемии. Рост числа заразившихся трижды обновил максимум

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/ — В то же время коэффициент распространения инфекции по итогам недели снизился до 1,14.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
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Источник: Агентство «Москва»

Эта неделя оказалась для России худшей с начала пандемии: суточный прирост числа заразившихся коронавирусом трижды обновлял максимум, а по итогам семи дней в стране зарегистрировали больше инфицированных, чем когда-либо.

С 5 по 11 октября штаб сообщил о 83 717 новых случаях заражения, это на 31,7% больше, чем неделей ранее. В воскресенье стало известно, что за сутки зарегистрировали сразу 13 634 заразившихся.

Весной максимальный суточный прирост был зафиксирован 11 мая — 11 656 инфицированных. Наибольший недельный прирост — с 4 по 10 мая — составил тогда 75 001 случай.

Темпы распространения инфекции остаются высокими: в относительном выражении количество заразившихся возросло на 6,9% против 5,5% на прошлой неделе. Среднесуточный показатель вплотную приблизился к 1%, следует из подсчетов ТАСС.

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Коэффициент распространения инфекции при этом по итогам недели немного снизился — с 1,18 до 1,14. Это может свидетельствовать о том, что рост числа инфицированных замедляется.

Максимум пациентов

К концу недели количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, достигло максимума с начала эпидемии. Сейчас, по данным оперативного штаба, болеют 255 679 россиян (в это число входят и бессимптомные случаи). За семь дней их количество возросло на 19,2%.

На этой неделе Минздрав не обновлял данные по доле занятых коек для пациентов с коронавирусом.

В конце сентября в министерстве сообщали, что больницы заполнены почти на 90%, однако в регионах активно разворачивают новые места и возвращают к работе ранее законсервированные госпитали.

За семь дней выздоровели 41 299 россиян — больше, чем на прошлой неделе. Но из-за роста заболеваемости доля вылечившихся продолжила снижение и опустилась с 80,6% до 78,6%. Это минимальный показатель за два месяца — с 11 августа.

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Максимум смертей

С 5 по 11 октября штаб сообщил о максимальных с начала пандемии 1239 умерших из-за коронавируса, что почти на 20% превысило показатели предыдущей недели.

Предыдущий недельный максимум был зафиксирован 6—12 июля, когда в стране подтвердили 1174 летальных исхода из-за нового заболевания.

Таким образом, на этой неделе в среднем в сутки умирали 177 пациентов, тогда как в предшествующие семь дней — около 148.

При этом условная летальность коронавирусной инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась с 1,76% до 1,74% — минимального значения с середины сентября.

Это может быть связано с тем, что число заразившихся в стране растет заметно быстрее количества умерших.

Кроме того, пик смертности, как отмечают специалисты, всегда отстает от пика заболеваемости на несколько недель.

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Ситуация в Москве

В Москве, несмотря на серьезный подъем заболеваемости, число выявляемых случаев пока далеко от максимальных значений. За неделю штаб сообщил о 26 478 инфицированных — это на 45,8% больше, чем в предыдущие семь дней, но заметно меньше, чем в первой половине мая.

Число активных случаев в столице также быстро растет — за неделю оно увеличилось сразу на 38,7%, до 63 204. Это максимум с начала июля, но почти вдвое меньше, чем на пике распространения инфекции.

В городе за семь дней сообщили о 252 умерших из-за коронавируса против 179 неделей ранее. Однако условная летальность, по подсчетам ТАСС, сократилась с 1,76% до 1,69% — минимума с конца июня.

В остальной России

Заболеваемость растет практически по всей России. В регионах Центрального федерального округа даже без учета Москвы выявили на 39% больше заразившихся, чем неделей ранее: нарастание эпидемического процесса регистрируется, в частности, в Воронежской, Орловской, Тверской, Ярославской областях.

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В Северо-Западном федеральном округе показатель прошлой недели был превышен на 37,9%. Число выявляемых в Санкт-Петербурге случаев достигло максимума с середины мая, а в Архангельской и Ленинградской областях оказалось самым большим за все время пандемии.

Серьезный прирост, по подсчетам ТАСС, демонстрируют Сибирь (на 26,5% больше заразившихся, чем в предыдущие семь дней), Дальний Восток (на 26,2%), Урал (на 22,9%). В Южном федеральном округе превышение показателя предшествующей недели составило 20,3%, максимальные темпы распространения инфекции демонстрируют Крым и Севастополь. В Приволжье (16,1%) самая сложная ситуация наблюдается в Пензенской, Самарской, Ульяновской областях и ряде других регионов.

Относительно спокойной можно назвать ситуацию на Северном Кавказе, где с 5 по 11 октября подтвердили на 5,9% больше случаев заражения, чем на прошлой неделе. Однако недельный прирост в округе оказался самым большим за все время распространения инфекции в стране.

Ждать ли карантин?

Официально в России не вводился карантин из-за коронавируса: на федеральном уровне действовал так называемый режим нерабочих дней, а на региональном — режимы самоизоляции той или иной степени строгости. Их ввели еще в конце марта, когда число заразившихся в стране составляло всего несколько тысяч.

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Сейчас власти стремятся избежать новых жестких мер, призывая россиян соблюдать уже существующие — носить маски и перчатки в общественных местах, придерживаться социальной дистанции и так далее. Однако в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что вводить новые ограничения придется, хотя и не смог уточнить, какие именно.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что по крайней мере для столицы следующая неделя станет «во многом решающей» в ситуации с коронавирусом. По его словам, если удастся обеспечить строгое выполнение профилактических мер, появится шанс стабилизировать положение без дополнительных и «крайне нежелательных» ограничений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в воскресенье утром высказался еще четче: «Наша задача — не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все, труба».

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