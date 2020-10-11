16:47 (мск), источник: ТАСС
Россия пережила худшую неделю пандемии. Рост числа заразившихся трижды обновил максимум
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/ — В то же время коэффициент распространения инфекции по итогам недели снизился до 1,14.
Эта неделя оказалась для России худшей с начала пандемии: суточный прирост числа заразившихся коронавирусом трижды обновлял максимум, а по итогам семи дней в стране зарегистрировали больше инфицированных, чем
С 5 по 11 октября штаб сообщил о 83 717 новых случаях заражения, это на 31,7% больше, чем неделей ранее. В воскресенье стало известно, что за сутки зарегистрировали сразу 13 634 заразившихся.
Темпы распространения инфекции остаются высокими: в относительном выражении количество заразившихся возросло на 6,9% против 5,5% на прошлой неделе. Среднесуточный показатель вплотную приблизился к 1%, следует из подсчетов ТАСС.
Коэффициент распространения инфекции при этом по итогам недели немного снизился — с 1,18 до 1,14. Это может свидетельствовать о том, что рост числа инфицированных замедляется.
К концу недели количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, достигло максимума с начала эпидемии. Сейчас, по данным оперативного штаба, болеют 255 679 россиян (в это число входят и бессимптомные случаи). За семь дней их количество возросло на 19,2%.
На этой неделе Минздрав не обновлял данные по доле занятых коек для пациентов с коронавирусом.
За семь дней выздоровели 41 299 россиян — больше, чем на прошлой неделе. Но
С 5 по 11 октября штаб сообщил о максимальных с начала пандемии 1239 умерших
Предыдущий недельный максимум был зафиксирован
Таким образом, на этой неделе в среднем в сутки умирали 177 пациентов, тогда как в предшествующие семь дней — около 148.
При этом условная летальность коронавирусной инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась с 1,76% до 1,74% — минимального значения с середины сентября.
Кроме того, пик смертности, как отмечают специалисты, всегда отстает от пика заболеваемости на несколько недель.
В Москве, несмотря на серьезный подъем заболеваемости, число выявляемых случаев пока далеко от максимальных значений. За неделю штаб сообщил о 26 478 инфицированных — это на 45,8% больше, чем в предыдущие семь дней, но заметно меньше, чем в первой половине мая.
Число активных случаев в столице также быстро растет — за неделю оно увеличилось сразу на 38,7%, до 63 204. Это максимум с начала июля, но почти вдвое меньше, чем на пике распространения инфекции.
В городе за семь дней сообщили о 252 умерших
Заболеваемость растет практически по всей России. В регионах Центрального федерального округа даже без учета Москвы выявили на 39% больше заразившихся, чем неделей ранее: нарастание эпидемического процесса регистрируется, в частности, в Воронежской, Орловской, Тверской, Ярославской областях.
В
Серьезный прирост, по подсчетам ТАСС, демонстрируют Сибирь (на 26,5% больше заразившихся, чем в предыдущие семь дней), Дальний Восток (на 26,2%), Урал (на 22,9%). В Южном федеральном округе превышение показателя предшествующей недели составило 20,3%, максимальные темпы распространения инфекции демонстрируют Крым и Севастополь. В Приволжье (16,1%) самая сложная ситуация наблюдается в Пензенской, Самарской, Ульяновской областях и ряде других регионов.
Относительно спокойной можно назвать ситуацию на Северном Кавказе, где с 5 по 11 октября подтвердили на 5,9% больше случаев заражения, чем на прошлой неделе. Однако недельный прирост в округе оказался самым большим за все время распространения инфекции в стране.
Официально в России не вводился карантин
Сейчас власти стремятся избежать новых жестких мер, призывая россиян соблюдать уже существующие — носить маски и перчатки в общественных местах, придерживаться социальной дистанции и так далее. Однако в пятницу
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что по крайней мере для столицы следующая неделя станет «во многом решающей» в ситуации с коронавирусом. По его словам, если удастся обеспечить строгое выполнение профилактических мер, появится шанс стабилизировать положение без дополнительных и «крайне нежелательных» ограничений.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в воскресенье утром высказался еще четче: «Наша задача — не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все, труба».