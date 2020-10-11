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Фоторепортажи
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16:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фотография слонов на свалке выиграла конкурс Королевского биологического общества Британии

Страшный снимок стада слонов, кормящихся на свалке в Шри-Ланке, сделанный Тилаханом Тармапаланом, победил в фотографическом конкурсе Королевского биологического общества (RSB).

Источник: TILAXAN THARMAPALAN

На нем слоны бродят по свалке в поисках еды, неподалеку от заповедника в округе Ампара.

Недавно местные власти запретили свалку мусора рядом с заповедниками из-за участившихся случаев заболеваний и даже смерти слонов, отравившихся отходами.

Судьи выбрали работу Тармапалана, посчитав, что она наиболее точно отражает тему конкурса в этом году: «Наш меняющийся мир». Победа принесла ему приз в приблизительно $1300.

Победителем конкурса RSB «Юный фотограф года» стал 14-летний Ашвин Гиртан, тоже из Шри-Ланки. Победу ему принесла фотография бакланов, выглядывающих рыбу с шестов, оставленных рыбаками.

Источник: ASHWIN GEERTHAN

Другие работы, отмеченные жюри:

«Границы катастрофы», Белиз

«Прямая линия обозначает границу между природой и человеком», — объясняет фотограф, занявший второе место, Роберто Буэно.

«Нечто подобное происходит сейчас по всему миру, где деятельность человека оказывает огромное и драматическое влияние на экосистемы», — говорит он.

Источник: ROBERTO BUENO

«Наблюдатель» Агаты Богушевской, запечатленный в Ричмонд-парке Лондона

Источник: AGATA BOGUSZEWSKA

«Моя рубашка’Хасана Баглара из Никосии на Кипре

Кузнечик сбрасывает ставший слишком тесным экзоскелет. Таких «переодеваний» в его жизни будет несколько.

Источник: HASAN BAGLAR

«Юные волонтеры» Фрой Риверы

Этот снимок был сделан в провинции Кавите на Филиппинах. Очень довольные и веселые девочки-волонтеры сажают деревья.

Источник: FROI RIVERA

«Оливковый путь» Сураба Чакрабарти из индийского штата Одиша

Почти каждый год на реке Русикулья в штате Одиша, происходит одно из самых зрелищных событий животного мира.

Тысячи оливковых черепах стекаются к этому прибрежному району, чтобы отложить яйца.

Источник: SAURABH CHAKRABORTY

«Оранжерея» Йонатана Хименеса из Гента в Бельгии

Обветшавшая оранжерея XIX века является примером того, как природа возвращает и преображает постройки, покинутые людьми.

Источник: JONATHAN JIMENEZ

«Мир совсем неплох» Шарлотт Брукманс из Британии

Мы склонны фокусировать внимание на негативных изменениях в окружающем нас мире, тогда как вокруг происходит и немало хорошего, если мы только обратим на него внимание.

Первые шаги маленьких гусят.

Источник: CHARLOTTE BEAN

«Конец мечтам» Саптараши Гаена, округ Хугли в штате Западная Бенгалия в Индии

Экстремальные погодные условия случаются все чаще и чаще, поэтому важно понимать, какое влияние они оказывают не только на людей, но и на природу в целом.

Два птенца филиппинского ткача выпали из гнезда во время циклона и погибли.

Источник: SAPTARSHI GAYEN

«Безмолвный полдень» Рози Тарбортен из графства Сарри в Британии

Природа постоянно меняется. Перемены являются непременным условием жизненного цикла.

Источник: ROSIE TARBOTON

Прекрасный тому пример — стрекозы, претерпевающие на протяжении своей жизни несколько метаморфоз, которые их полностью меняют.

Гриндельвальский ледник в Швейцарских Альпах Рори Стрингера

В начале XIX ледник занимал всю долину. Сегодня же он отступил так далеко, что это вызвало многочисленные проблемы, включая быстрое разрушение горных пород.

Мир вокруг нас продолжает меняться, и кто знает, какие изменения ждут нас в будущем?

Источник: RORY STRINGER

Все фотографии защищены авторскими правами.

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