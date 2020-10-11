16:36 (мск), источник: BBC News Русская служба
Фотография слонов на свалке выиграла конкурс Королевского биологического общества Британии
Страшный снимок стада слонов, кормящихся на свалке в
На нем слоны бродят по свалке в поисках еды, неподалеку от заповедника в округе Ампара.
Недавно местные власти запретили свалку мусора рядом с заповедниками
Судьи выбрали работу Тармапалана, посчитав, что она наиболее точно отражает тему конкурса в этом году: «Наш меняющийся мир». Победа принесла ему приз в приблизительно $1300.
Победителем конкурса RSB «Юный фотограф года» стал 14-летний Ашвин Гиртан, тоже из
«Прямая линия обозначает границу между природой и человеком», — объясняет фотограф, занявший второе место, Роберто Буэно.
«Нечто подобное происходит сейчас по всему миру, где деятельность человека оказывает огромное и драматическое влияние на экосистемы», — говорит он.
Кузнечик сбрасывает ставший слишком тесным экзоскелет. Таких «переодеваний» в его жизни будет несколько.
Этот снимок был сделан в провинции Кавите на Филиппинах. Очень довольные и веселые
Почти каждый год на реке Русикулья в штате Одиша, происходит одно из самых зрелищных событий животного мира.
Тысячи оливковых черепах стекаются к этому прибрежному району, чтобы отложить яйца.
Обветшавшая оранжерея XIX века является примером того, как природа возвращает и преображает постройки, покинутые людьми.
Мы склонны фокусировать внимание на негативных изменениях в окружающем нас мире, тогда как вокруг происходит и немало хорошего, если мы только обратим на него внимание.
Первые шаги маленьких гусят.
Экстремальные погодные условия случаются все чаще и чаще, поэтому важно понимать, какое влияние они оказывают не только на людей, но и на природу в целом.
Два птенца филиппинского ткача выпали из гнезда во время циклона и погибли.
Природа постоянно меняется. Перемены являются непременным условием жизненного цикла.
Прекрасный тому пример — стрекозы, претерпевающие на протяжении своей жизни несколько метаморфоз, которые их полностью меняют.
В начале XIX ледник занимал всю долину. Сегодня же он отступил так далеко, что это вызвало многочисленные проблемы, включая быстрое разрушение горных пород.
Мир вокруг нас продолжает меняться, и кто знает, какие изменения ждут нас в будущем?
Все фотографии защищены авторскими правами.