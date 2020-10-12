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00:37 (мск), источник: РБК

Гейтс назвал единственный способ возвращения людей к нормальной жизни

Человечество сможет вернуться к нормальному течению жизни только при наличии доступной и суперэффективной вакцины от коронавируса. Об этом заявил миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс с эфире телеканала NBC.

Коронавирус COVID-19
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Источник: Getty Images/AFP

Гейтсу задали вопрос, что нужно человечеству для полного преодоления последствий пандемии COVID-19. «Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной вакцины», — ответил Гейтс.

По его словам, массовая вакцинация граждан позволит прекратить распространение коронавируса и в конечном счете покончить с ним.

Билл Гейтс вместе со своей супругой Мелиндой возглавляет благотворительный фонд, который спонсирует Всемирную организацию здравоохранения и выделял сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.

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В апреле Гейтс заявлял, что на возвращение мира к нормальной жизни уйдет один-два года. В июле он выразил уверенность, что человечество сможет победить коронавирус, но отметил, что это получится сделать только если лекарство от болезни станет общедоступным.

В сентябре основатель Microsoft сообщил, что пандемия при оптимистичном варианте развития окончится в 2022 году. Он отметил, что США смогут вернуться к привычной жизни раньше — летом 2021 года — за счет прогресса в разработке вакцины от COVID-19. При этом он выразил сожаление, что страна не прикладывает усилий для распространения препарата в менее богатых государствах.

В августе Гейтс предостерегал ведущие разработку препаратов от коронавируса страны от «гонки за вакциной». По мнению миллиардера, соперничество между государствами может привести к выходу на рынок небезопасных вакцин, не прошедших все необходимые тесты.

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