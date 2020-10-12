Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 октябряВсемирный день борьбы с артритом, первый фестиваль пива в Мюнхене, открытие статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и другие события этого дня
Фоторепортажи
15Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню
12Беспорядки в Бишкеке
01:39 (мск), источник: Известия

Космонавты на МКС пожаловались на рост температуры в российском сегменте

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) пожаловались на повышенную температуру в модуле «Звезда», который находится в российском сегменте, где обнаружены утечка воздуха.

Источник: Reuters

Космонавт Иван Вагнер сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что температура медленно повышается.

Ядерная энергия и космос
Как люди ищут новый дом в космосе

Однако нормальный температурный режим в модуле восстановят только утром в понедельник, 12 октября, когда будет открыт люк в «протекающую» промежуточную камеру, пишет «РИА Новости».

Ранее, 6 октября, Иванишин сообщил Центру управления полетами, что на Международной космической станции (МКС) в модуле «Заря», относящемся к российскому сегменту, сработал датчик дыма.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

 Стоят на стриме: в потребкорзину могут добавить медиасервисы и антисептики
Лучи Лучано: почему Паваротти остается самым известным оперным певцом
В Баку не увидели прогресса на линии фронта в Карабахе
Гейтс назвал условие возвращения людей к нормальной жизни
Сборная России по футболу упустила победу над Турцией
В ООН назвали 5 важных фактов о девочках
Девушка из США побила два мировых рекорда по длине ног
В Польше нашли «скифский» клад
Hi-Tech
Как установить солнечную батарею дома В квартире тоже можно!
Горячие темы на Авто
Давайте раскроем наш секрет--- 474
и где пятничный ...бум-бум 258
Готовлю стенд 250
Как будет меняться США и Европа? 189
Новости партнеров
Российским пенсионерам досрочно перечислят пенсию в октябре
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Отравление Навального: назван виновный
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Gnezdo.ru
7 актёров сериала "Воронины", которых нет с нами
Несчастье на съемках Жестокого романа. Это утаили
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Почему опасно заваливать вещами багажник машины?
Леди
В сети обсуждают новое фото 73-летней Софии Ротару Артистка впервые за долгое время показала себя в инстаграме.
Новости партнеров
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
5 главных симптомов, которые свойственны всем зараженным Covid-19
5 признаков того, что вы уже переболели чем-то, но были не в курсе
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь