Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение следующих 10−20 дней. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».
«Возможно, это произойдет в течение следующих 10−20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — сказала Пшеничная.
По ее словам, выходу на плато поспособствуют перевод части людей на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение мер профилактики гражданами. Эпидемиолог отметила, что замедление темпов прироста новых заболевших COVID-19 будет заметно не сразу
Специалист предположила, что в дальнейшем число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не должно превысить 17−18 тыс. «Но
Как отметила эпидемиолог, в настоящее время в стране проводится больше тестов, чем в начале пандемии и летом, что помогает выявлять бессимптомные формы заболевания. «Расширение объемов тестирования вносит, конечно, свой вклад в статистику ежедневно выявляемых случаев. Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев», — заключила она.
1 октября Пшеничная говорила, что Россия может выйти на плато по приросту заболеваемости коронавирусом в ближайшие две недели. «Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тыс. заболевших. Если все будут дружно соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором, то, я думаю, рост в скором времени прекратится», — заявляла специалист.
Тогда она отмечала, что в стране не наблюдается критическая ситуация с COVID-19. Пшеничная указывала на то, что в настоящее время речь идет о сезонном росте заболеваемости ОРВИ, а также коронавирусом. Такая картина, по ее словам, прогнозировалась в конце весны текущего года и летом.
Последние три дня в России обновляется суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 за весь период пандемии. Утром 11 октября стало известно о том, что в стране впервые суточный прирост заразившихся превысил 13 тыс. человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в стране COVID-19 заболели почти 1,3 млн человек, скончались 22,6 тыс.
Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заболели более 37 млн человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США (7,7 млн заразившихся), Индии (7 млн) и Бразилии (5 млн). Россия находится на четвертом месте.
Михаил Котляр, Михаил Юшков