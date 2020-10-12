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11:17 (мск), источник: РИА Новости

В китайском городе Циндао проверят на коронавирус 9,5 миллиона жителей

ПЕКИН, 12 окт — РИА новости. Власти города Циндао в китайской восточной провинции Шаньдун за пять дней намерены протестировать на COVID-19 все население 9,5-миллионного города после того, как там выявили 12 новых случаев заражения, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.

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Источник: РИА Новости

Согласно информации из открытых источников, по состоянию на 2019 год в городе Циндао проживало почти 9,5 миллиона человек.

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«Разработана и запущена программа всеобщего тестирования (на COVID-19 — ред.), при активном сотрудничестве широкой общественности тестирование населения продвигается ускоренными темпами. В течение трех дней будет проведено тестирование жителей пяти районов, включая Шинань, Шибей, Лицан, Лаошань и Чэнъян. За пять дней планируется протестировать все население города, результаты будут обнародованы своевременно», — указано в заявлении.

После того, как 11 октября в городе было выявлено три случая бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией в одной их местных больниц, власти оперативно организовали масштабное эпидемиологическое расследование. По итогам расследования тестирование прошли 377 близких контактов первых трех заболевших, в результате было выявлено еще пять бессимптомных носителей и четыре подтвержденных случая.

В итоге, по состоянию на 12 октября в городе выявлено 12 случаев COVID-19, из них шесть бессимптомных носителей и шесть подтвержденных случаев, так как у двух пациентов, считавшихся бессимптомными, уже начали проявляться симптомы заболевания.

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К настоящему моменту протестированы более 143,8 тысячи сотрудников медучреждений и новых пациентов в больницах по всему городу, уже готовы результаты 114 862 человек, все они отрицательные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 85 578 случаев коронавирусной инфекции, 80 714 человек выздоровели, 230 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 3799, выздоровели 2799 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 32 таких случая, 29 из них ввозные, из карантина выпустили 17 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 395 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

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