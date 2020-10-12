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12:47 (мск), источник: РИА Новости

Заклейка швов скотчем не устранила утечку воздуха на МКС

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заклейка сварочных швов скотчем не помогла устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Источник: NASA

В субботу подмосковный центр управления полетами попросил экипаж станции «тщательно загерметизировать сварочные швы» скотчем в промежуточной камере модуля «Звезда», где обнаружена утечка воздуха.

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Утром в понедельник российский космонавт Иван Вагнер сообщил специалисту центра, что давление в изолированном «протекающем» отсеке модуля «Звезда» снизилось до 635 миллиметров ртутного столба. При этом 13 часов назад оно составляло 734 миллиметра, то есть скорость падения давления составила примерно 7 миллиметров в час.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в «Роскосмосе», это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха «безумно малая», она «то есть, то нет», а предположительное отверстие или трещину размером 0,6−0,8 миллиметра можно и не найти.

По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

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