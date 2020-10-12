Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 октябряВсемирный день борьбы с артритом, первый фестиваль пива в Мюнхене, открытие статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Беспорядки в Бишкеке
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
13:09 (мск), источник: РИА Новости

Регионам помогут при нехватке медиков из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Практика направления врачей в регионы с проблемной ситуацией по коронавирусу уже отлажена, при обращении субъектов в штаб будут приниматься решения о взаимопомощи кадрами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
14:32 (мск)COVID-19 оставляют государственным больницам
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА Новости
Видео
В регионах начались рейды по проверке масочного режима

«Вы знаете, что это практиковалось в период первой вспышки, вы знаете, что медики из Москвы посетили огромное количество регионов, из других регионов также медики отправлялись туда, где ситуация была сложнее», — ответил Песков на вопрос о том, как планируется решать проблему нехватки врачей в регионах и есть ли возможность присылать специалистов из других субъектов.

По словам Пескова, в случае если регионы будут обращаться в штаб, «будут приниматься решения о такой взаимопомощи кадрами».

«Эта практика тоже уже была апробирована и отлажена», — уточнил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что регионы сталкиваются с разной нагрузкой и распространение инфекции может быть неравномерным. «Перераспределение мощностей вполне возможно и допустимо», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону
Семья в Кузбассе похоронила 'живого дедушку' с коронавирусом
Песков объяснил отсутствие планов усилить карантин в России
Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки
В регионах России изменили правила прохождения КТ
Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента
Стало известно, как Ефремов проводит время в СИЗО
В Гидрометцентре сообщили о «чуде» в европейской части России
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода на плато по коронавирусу
Hi-Tech
В соцсетях набирает популярность странная акция Пользователи оглядываются назад и сравнивают прошлое с настоящим
Авто
Тест нового Kia Sorento – что поменяли в большом кроссовере? Один из бестселлеров в своём сегменте сильно изменился снаружи и внутри
Новости партнеров
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Пенсионеров, продолжающих работать, ждет еще поддержка
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Популярные темы на «Детях»
Отцы и дети.Точнее,матери и дочери. 265
Долги 134
Детские игры 70
Молодой человек прекратил проявлять знаки внимания... 58
Леди
Земфира и Рената Литвинова снялись в фотосессии В сети обсуждают снимок.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь