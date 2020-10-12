Регионам помогут при нехватке медиков из-за ситуации с коронавирусом

«Вы знаете, что это практиковалось в период первой вспышки, вы знаете, что медики из Москвы посетили огромное количество регионов, из других регионов также медики отправлялись туда, где ситуация была сложнее», — ответил Песков на вопрос о том, как планируется решать проблему нехватки врачей в регионах и есть ли возможность присылать специалистов из других субъектов.
По словам Пескова, в случае если регионы будут обращаться в штаб, «будут приниматься решения о такой взаимопомощи кадрами».
«Эта практика тоже уже была апробирована и отлажена», — уточнил
Песков отметил, что регионы сталкиваются с разной нагрузкой и распространение инфекции может быть неравномерным. «Перераспределение мощностей вполне возможно и допустимо», — добавил он.