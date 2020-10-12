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13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пожарная команда из Австралии вместо собаки спасла маленькую лягушку

Она «лаяла» на них из люка.

Команда из 16 пожарных 10 октября приехала на вызов на Джек-Фокс-драйв в Северном Брайтоне на юго-западе Аделаиды, чтобы спасти собаку, провалившуюся под землю через люк ливневой канализации. Приехав на место, спасатели действительно услышали глухой лай, но найти животное так и не смогли.

Они исследовали колодец и прилегающие территории в течение часа, но все было безрезультатно. Тогда спасатели решили сосредоточиться на звуке.

С помощью интернета они выяснили, что из-под земли на них гавкала крохотная лягушка Флетчера, также известная как лающая болотная лягушка.

Эти маленькие животные обитают на юго-востоке Австралии и известны тем, что их самцы издают звук, похожий на отдаленный собачий лай.

Выяснив это, пожарные быстро нашли лягушку, переполошившую весь район и целую спасательную команду, сообщает NEWS Adelaide.

Екатерина Гура

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