Пожарная команда из Австралии вместо собаки спасла маленькую лягушку

Команда из 16 пожарных 10 октября приехала на вызов на Джек-Фокс-драйв в Северном Брайтоне на юго-западе Аделаиды, чтобы спасти собаку, провалившуюся под землю через люк ливневой канализации. Приехав на место, спасатели действительно услышали глухой лай, но найти животное так и не смогли.
Они исследовали колодец и прилегающие территории в течение часа, но все было безрезультатно. Тогда спасатели решили сосредоточиться на звуке.
С помощью интернета они выяснили, что из-под земли на них гавкала крохотная лягушка Флетчера, также известная как лающая болотная лягушка.
Эти маленькие животные обитают на юго-востоке Австралии и известны тем, что их самцы издают звук, похожий на отдаленный собачий лай.
Выяснив это, пожарные быстро нашли лягушку, переполошившую весь район и целую спасательную команду, сообщает NEWS Adelaide.