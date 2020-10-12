14:32 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
COVID-19 оставляют государственным больницам
Почему частные клиники не могут принимать людей с симптомами коронавируса.
В борьбе с коронавирусом частная медицина оказалась бессильна. В этом убедились попытавшиеся воспользоваться платными услугами москвичи. Выяснилось, например, что имея симптомы коронавируса, сдать тест на COVID-19 в частной клинике может не получиться. Кроме того, сложности возникают и с медицинской страховкой — врачи по ней отказываются приезжать к клиентам с подозрительными симптомами даже до постановки диагноза. Почему люди с полисами ДМС не могут получить помощь? Выяснял Глеб Силко.
Власти призывают: при первых симптомах ОРВИ лучше остаться дома, вызвать врача и сделать тест на коронавирус. Однако многие москвичи, если в целом чувствуют себя хорошо, решают сначала проверить, есть ли у них COVID-19. Традиционно быстрее и удобнее всего сделать это в ближайшее частной клинике, цена вопроса колеблется от 2 до 5 тыс. руб.
Житель столицы Олег, почувствовав недомогание, отправился для скорости в платные клиники, чтобы сдать стандартный тест. Однако там неожиданно получил отказ: «Я почувствовал сильное першение в горле, кашлял как проклятый, адский насморк, но температуры не было. Через несколько дней надо было выходить на работу. Я решил сдать
Москвичка Елена сдала тест на коронавирус, прилетев в столицу из командировки. Он показал отрицательный результат. Но через пару дней вдруг появился признак коронавируса — пропало обоняние. Елена решила по ДМС вызвать врача, но ее ждал неприятный сюрприз: «Тест я сделала, когда прилетела, в аэропорту. Но после того как я уже его сдала, я перестала чувствовать запахи. И я хотела вызвать врача, симптом такой странный. Но мне сказали, что поскольку именно это является основным симптомом коронавирусной инфекции, врач по страховке не приедет. Сказали, мол, попробуйте по ОМС или по скорой. А я не могу вызвать по обычной страховке, потому что у меня обычная поликлиника на другом конце города. И мне либо ехать туда, вызывать оттуда, но ко мне никто не приедет, потому что это другой конец города».
Почему полис добровольного медицинского страхования не позволяет человеку с симптомами коронавируса получить помощь? Действительно, пандемия изменила правила игры: теперь почти все, что касается COVID-19 — дело рук только государственных, пояснил «Ъ FM» заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. То же самое касается и тестирования: если у человека нет симптомов, частные клиники могут проверить его на коронавирус, в ином случае — только государственные.
По ДМС оказывается первичная помощь, то есть вызов врача на дом есть. Если врач приезжает, и у него есть подозрение, что это COVID-19, дальше начинают действовать уже по ОМС — так устроена медицина государственная.
Чем-тоиногда мы можем помочь, но лечение по коронавирусу — это прерогатива государственных служб. Мы ограничены в наших действиях.
Почему государству можно, а частной медицине — нет? Этот вопрос «Ъ FM» адресовал руководителю медицинского центра в Марьино Александру Терентьеву. По его словам, действует специальное предписание Роспотребнадзора, по которому частным структурам нельзя принимать пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус: «Это прежде всего вопросы о надлежащей регистрации всех ковидных случаев и оценки эпидобстановки. С точки зрения соблюдения санэпидрежима, с точки зрения термологической безопасности — вы помните эти вопиющие случаи, когда приходил пациент в больницу с известным диагнозом COVID-19 и в поликлинике проводил полдня, тем самым подвергал риску все окружение — вероятность отследить это в частной структуре еще ниже. Если заболевшим людям дать возможность свободно перемещаться, то вероятность, что они могут
Получается, что теперь у россиян при борьбе с коронавирусом одна надежда — на государство. Во время весенней вспышки частные клиники привлекались для госпитализации и лечения больных в обмен на частичные компенсации стоимости лечения. Теперь, осенью, частный сектор к работе с коронавирусными больными не допущен, несмотря на его мощности. Но сдерживает ли это заболеваемость на фоне рекордного ежесуточного прироста, определить сложно. Зато налицо неудобство и сложности с получением помощи у тех, кто не уверен, заразился коронавирусом или нет.
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