Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
1280 лет Джону Леннону
21:27 (мск), источник: ТАСС

Интернет-голосование за проекты по благоустройству станет доступным по всей России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Обсуждение и выбор проектов по благоустройству станут доступны во всех населенных пунктах, где есть интернет, а не только в крупных городах. Об этом сообщил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Источник: Reuters

«Подписано постановление правительства, которое дает возможность каждому гражданину нашей страны активно участвовать в проектах по благоустройству городской среды. Теперь везде, где есть интернет, даже в самых небольших населенных пунктах, будут доступны обсуждение и голосование по проектам благоустройства городской среды», — отметил глава кабмина, пояснив, что раньше такой порядок действовал в основном в крупных городах.

Мишустин напомнил, что эта тема обсуждалась во время поездок по регионам и встреч с представителями муниципалитетов.

«От ее развития напрямую зависит качество жизни людей. Поэтому особенно важно, чтобы при обсуждении новых проектов в этой сфере свое мнение мог высказать каждый житель и [чтобы он] был услышан всеми», — подчеркнул премьер.

По его словам, органы местного самоуправления будут обязаны размещать в интернете информацию, а люди смогут проголосовать за отбор территорий, высказать предложения, ознакомиться с составом и документами общественных комиссий.

 Алексей Кудрин рассказал, почему Анатолий Собчак его опасался
За последние 50 лет Трамп первый президент, кто нарушил традицию
МВД Белоруссии пригрозило протестующим боевым оружием
В регионах России изменили правила прохождения КТ
СК возбудил дело по факту убийства в Нижегородской области
Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента
В Европе вводят новые ограничения из-за пандемии
Врачи заявили об опасных долгосрочных последствиях COVID-19
Gnezdo.ru
Звезды и их сыновья в одном возрасте (фото)
Вот как выглядят умытые звезды
Самые красивые женщины по версии мужчин
Вот из-за чего резко поднимается уровень антифриза
Горячие темы на Авто
Давайте раскроем наш секрет--- 477
и где пятничный ...бум-бум 259
Готовлю стенд 255
Как будет меняться США и Европа? 211
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Российским пенсионерам досрочно перечислят пенсию в октябре
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Отравление Навального: назван виновный
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Популярные темы на «Детях»
Отцы и дети.Точнее,матери и дочери. 336
Долги 167
Help!!! Нужна помощь креативных людей или людей с фантазией 124
«Быть или не быть» 85
Леди
Земфира и Рената Литвинова снялись в фотосессии В сети обсуждают снимок.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь