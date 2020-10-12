Интернет-голосование за проекты по благоустройству станет доступным по всей России

«Подписано постановление правительства, которое дает возможность каждому гражданину нашей страны активно участвовать в проектах по благоустройству городской среды. Теперь везде, где есть интернет, даже в самых небольших населенных пунктах, будут доступны обсуждение и голосование по проектам благоустройства городской среды», — отметил глава кабмина, пояснив, что раньше такой порядок действовал в основном в крупных городах.
Мишустин напомнил, что эта тема обсуждалась во время поездок по регионам и встреч с представителями муниципалитетов.
«От ее развития напрямую зависит качество жизни людей. Поэтому особенно важно, чтобы при обсуждении новых проектов в этой сфере свое мнение мог высказать каждый житель и [чтобы он] был услышан всеми», — подчеркнул премьер.
По его словам, органы местного самоуправления будут обязаны размещать в интернете информацию, а люди смогут проголосовать за отбор территорий, высказать предложения, ознакомиться с составом и документами общественных комиссий.