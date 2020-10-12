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17:09 (мск), источник: Московский комсомолец

Вторая волна коронавируса в Европе: какие вводят ограничения

В первой половине 2020 года мощнейший удар эпидемии коронавируса обрушился на Италию. Именно с этой страны началась борьба с пандемией в Европе. Спустя несколько месяцев напряженной борьбы итальянцы смогли снизить количество заражений и начали возвращаться к нормальной жизни. Сейчас правительство в Риме снова задумывается над новыми ограничениями — и это тревожный знак для всей Европы.

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Источник: AP 2020

Европейские лидеры готовят более жесткие меры по сдерживанию коронавируса, поскольку всплеск инфекций по всему континенту усиливает опасения относительно перспектив борьбы с пандемией.

Европа вновь стала «горячей точкой» — в последние дни во многих странах от Испании до Украины наблюдается рекордный рост. Власти изо всех сил пытаются разработать такие ограничения, которые замедлят распространение инфекции, не разрушая при этом экономику и не вызывая общественных беспорядков.

Источник: AP 2020

В Италии за неделю число ежедневных заражений выросло в два раза и эта динамика вызывает серьезные опасения. Премьер-министр Джузеппе Конте, в ближайшее время должен принять новые меры по борьбе с коронавирусом.

По предварительной информации, планируются серьезные ограничения в работе ночных клубов, баров и ресторанов: они должны будут прекращать работу до полуночи. Также возможен запрет на проведение массовых общественные мероприятий и любительских спортивных матчей. Кроме того, правительство хочет призвать компании перевести своих сотрудников на удаленную работу.

Тяжелая ситуация сложилась и в Чехии — там худшие показатели в Европе в пересчете на душу населения.

Правительство Чешской Республики планирует утвердить более строгие правила дистанцирования в ближайшее время. Рассматриваемые меры включают дополнительные ограничения на проведение собраний на открытом воздухе, изменения графика работы ресторанов и частичный запрет на продажу алкоголя.

Министр финансов Чехии Алена Шилерова заявила, что новые меры будут представлять собой «улучшенную версию» мартовского карантина, но при этом они не должны полностью поставить на паузу жизнь в стране — это может быть фатально для чешской экономики.

Источник: AP 2020

Рост заболеваний зафиксирован и в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 октября проведет заседание Кабинета министров для обсуждения новых правил. В их число могут войти регулярные тестирования в домах престарелых и изоляция туристов, приехавших из стран, где бушует эпидемия. Меркель заявила в пятницу, что страна приближается к переломному моменту, который определит, удержит ли Германия контроль над болезнью или потеряет его.

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Немецкая стратегия строится в первую очередь на местных ограничениях, а не на общенациональных мерах. На прошлой неделе Ангела Меркель встретилась с мэрами 11 крупнейших городов Германии и договорилась об общих правилах, которые приведут к более жестким ограничениям.

Похожую стратегию борьбы со второй волной коронавируса взяла на вооружение Франция. Там также правила карантина меняются в зависимости от ситуации в регионе. Так, правительство добавило Тулузу и Монпелье в список городов, находящихся в состоянии максимальной готовности. Это означает, что бары, казино и выставки будут закрыты, а рестораны, кинотеатры и музеи должны соблюдать более строгие санитарные правила. В субботу число инфицированных в стране выросло почти на 27 000 человек.

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Французские лидеры призывают уставших от пандемии граждан соблюдать правила социального дистанцирования. Премьер-министр Франции Жан Кастекс надеется, что разумное отношение его соотечественников к угрозе COVID-19 поможет избежать еще одной всеобщей изоляции. «Я не прошу ничего революционного», — подчеркнул глава правительства.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон собирается объявить о новой системе уровней тревоги, которая заставит миллионы подданных Ее Величества подвергнуться более жестким ограничениям в повседневной жизни. Заместитель главного врача страны Джонатан Ван предупредил, что Соединенное Королевство достигло «переломного момента», схожего с тем, который привел к общенациональному карантину в марте.

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