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16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашли самые древние в Евразии кожаные мячи

По данным ученых, им примерно 3 тысячи лет.

Исследователи из Института востоковедения и Азии Цюрихского университета сделали уникальное открытие в Китае. Во время раскопок на старом кладбище Янхай недалеко от города Турфан на северо-западе страны они обнаружили кожаные мячи диаметром от 7,4 до 9,2 сантиметров. Их возраст от 2900 до 3200 лет, что делает их самыми древними в Евразии на сегодняшний день.

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Ранее считалось, что самые первые предшественники современных футбольных мячей появились в Греции около 2500 лет назад, и лишь спустя 300 лет их создали в Китае. Однако новая находка опровергает эту теорию.

К сожалению, археологической информации пока недостаточно для того, чтобы точно сказать, как именно играли в эти шары. Ученые полагают, что это было что-то наподобие игры в поло. Ранее исследователи находили изображения всадников с клюшками и похожими мячами на стенах китайских гробниц VIII века нашей эры.

Ученые считают, что игры с мячом были не просто развлечением, а важной частью военной подготовки, отмечается в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Екатерина Гура

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