16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае нашли самые древние в Евразии кожаные мячи
По данным ученых, им примерно 3 тысячи лет.
Исследователи из Института востоковедения и Азии Цюрихского университета сделали уникальное открытие в Китае. Во время раскопок на старом кладбище Янхай недалеко от города Турфан на
Ранее считалось, что самые первые предшественники современных футбольных мячей появились в Греции около 2500 лет назад, и лишь спустя 300 лет их создали в Китае. Однако новая находка опровергает эту теорию.
К сожалению, археологической информации пока недостаточно для того, чтобы точно сказать, как именно играли в эти шары. Ученые полагают, что это было
Ученые считают, что игры с мячом были не просто развлечением, а важной частью военной подготовки, отмечается в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.
Екатерина Гура