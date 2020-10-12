16:56 (мск), источник: Русская служба Би-би-си
Ученые выяснили, что тесные социальные контакты вредят здоровью
Меньше общайся с людьми — дольше проживешь!
Всем известно, что общительные люди чувствуют себя лучше, да и живут дольше, чем нелюдимые типы.
Но задавался ли
За нас это сделали исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах, которым показалась странной линейная зависимость между социальными контактами и здоровьем.
Они воспользовались уже накопленным материалом по 350 тыс. респондентов в 37 странах и выяснили, что эта формула работала везде, но только до определенного предела — нескольких контактов в месяц. С этого уровня и до уровня ежедневных встреч особых преимуществ частота общения не приносила.
А вот при исследовании другой группы из 50 тыс. человек открылась куда более пугающая закономерность: учащение контактов с месяца до недели или с недели до каждого дня повышало риск смерти.
А лучшие показатели по продолжительности жизни дали те, кто умеренно (раз в месяц) общался с родственниками.
Но почему плотное общение так опасно? У исследователей возникло сразу несколько теорий на этот счет.
Сначала они предположили, что больные или умирающие люди нуждаются в более частых и тесных контактах. Однако очень скоро выяснилось, что больные, наоборот, стараются избегать общения.
Другое объяснение заключалось в том, что слишком частое общение отвлекает от других полезных для здоровья занятий. К тому же иногда человеку просто необходимо побыть в одиночестве, от этого его настроение и психологическое состояние только улучшаются.
Более того, иногда социальный контакт сам по себе может вызывать стресс, а стресс, как известно, вредит здоровью.
К тому же тесное общение далеко не всегда означает качественное общение, однако многие люди стараются не избегать таких контактов просто из чувства долга.
Результаты наших исследований показывают, что частое общение совсем не обязательно дает положительный результат, поэтому оптимальным следует считать общение умеренное, на недельном или даже месячном уровне, и тогда это принесет заметную пользу здоровью. А слишком частые, к примеру, ежедневные контакты, напротив, повышают риск смертности.
И еще ученые советуют каждому определить свой уровень комфортабельного общения и не превышать его в угоду сложившимся в обществе представлениям.