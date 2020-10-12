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17:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Москве стартовал финал чемпионата творческих компетенций ArtMasters

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. В Москве начались финальные испытания для участников чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Источник: Чемпионат творческих компетенций ArtMasters

В Москве стартовал финал чемпионата творческих компетенций ArtMasters, который призван объединить талантливых людей. Финальные испытания завершатся 15 октября. Состязания состоятся по 16 компетенциям. Среди участников начинающие клипмейкеры, художники по костюмам, художники по гриму, дизайнеры смешанной реальности, звукорежиссеры, композиторы-аранжировщики и др. Соревнования будут проходить в МИРЭА, РГУ им. А. Н. Косыгина, офисе компании Mail.ru Group, киноконцерне «Мосфильм», киностудии «Союзмультфильм» и театре «Геликон-опера».

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Церемония открытия чемпионата пройдет в театре «Геликон-опера». Организаторы мероприятия решили провести эксперимент. Главная сцена и зрительный зал театра поменяются местами. Это позволит гостям ощутить себя внутри пространства сцены, увидеть процесс создания шоу изнутри.

В театре «Геликон-Опера» встретятся художники по костюмам и гриму. Они продолжат работу над подготовкой к перформативному показу. Сценографы начнут устанавливать декорации. В актовом зале МИРЭА МИТХТ художники по свету будут ставить свет. Режиссеры монтажа должны будут проявить себя в работе с короткометражным фильмом и создать трейлер. Дизайнеры смешанной реальности после консультации с экспертами приступят к созданию музыкального инструмента из набора сэмплов и его визуализацией.

В офисе Mail.ru Group будут трудиться веб-дизайнеры, сценаристы компьютерных игр и клипмейкеры. Киностудия «Мосфильм» принимает в своих стенах композиторов-аранжировщиков. Художники-аниматоры задействованы на «Союзмультфильме». Они создают героев мультфильма «Тайна третьей планеты». Мастерские РГУ имени А. Н. Косыгина приняли молодых творцов еще 1 октября.

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