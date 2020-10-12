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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Боливии нашли камень в виде головы Гомера Симпсона (видео)

Местные признались, что не замечали сходства много лет.

Жители боливийского городка Уарина нашли в лесной местности неподалеку каменную глыбу, напоминающую по форме голову известного американского мультперсонажа Гомера Симпсона. Камень оказался настолько похожим, что сюда даже стали приезжать жители соседних городов, чтобы своими глазами посмотреть на него.

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Теперь местные жители надеются на приток туристов. Кстати, по их признаниям, раньше они не замечали, какой необычный камень находится у них под боком.

Напомним, что Гомер Симпсон является одним из главных героев мультсериала «Симпсоны», который впервые появился на экране в 1987 году и до сих пор является одним из самых известных мультфильмов в мире.

Екатерина Гура

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