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18:08 (мск), источник: РИА Новости

В Москву-реку вылилась ярко-зеленая вода

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Представители МЧС взяли пробу ярко-зеленой воды, которая выливалась в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ярко-зеленая вода потоком поступает в реку напротив парка Музеон. Прибывшие на место сотрудники МЧС России взяли пробу воды и рассказали журналистам, что уже сообщили об инциденте в Центр управления кризисными ситуациями. По их словам, известно о ситуации им стало около часа назад.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Подозревали, что это что-то химическое, но запах у этой воды как из канализации», — сказали сотрудники МЧС.

Они предположили, что ярко-зеленая вода может поступать из ливневок.

На месте работает также катер спасательной службы на водных объектах.

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