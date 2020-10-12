21-летний пакистанец стал знаменитостью благодаря своему росту

21-летний Мудассир Гуджар из пакистанского города Лахор с детства был очень высоким. В 10-летнем возрасте он уже перерос родителей (рост его отца составляет 170 сантиметров и мамы — 160 сантиметров) и достиг 181 сантиметра, за что в школе над ним издевались сверстники.
Обеспокоенные родители отвели сына к доктору, но тот лишь развел руками — никаких проблем со здоровьем у мальчика он не нашел, объяснив его высокий рост активным гормональным развитием, пишет Daily Mail.
К 21 году Мудассир вырос до 2 метров и 31 сантиметра и стал местной знаменитостью. Теперь его больше никто не дразнит, наоборот, прохожие всегда с улыбкой реагируют на него и просят сфотографироваться. Сейчас молодой человек очень рад своей необычной внешности и считает свой рос — подарком Бога.
Правда, жить с такими данными ему все-таки сложно. Например, Мудассир не может пользоваться общественным транспортом, потому что стоя не помещается в автобус, а сидеть ему мешают собственные длинные ноги. Кроме того, в любых помещениях ему приходится наклоняться, чтобы не удариться головой о дверной косяк или потолок.
Но самая большая проблема связана с шоппингом. Всю одежду и обувь парню шьют на заказ, потому что готовые вещи его размера просто никто не делает.