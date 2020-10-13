10:11 (мск), источник: РИА Новости
Переболевшие COVID-19 пациенты рассказали о необычном осложнении
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Некоторые перенесшие коронавирус пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями, пишет The Guardian.
Так, переболевшая COVID-19 австралийка описала это явление как «туман в голове» и предположила, что оно сравнимо с когнитивной дисфункцией.
«Я не могу работать более
Женщина также призналась, что испытывает трудности с речью, готовкой и составлением электронных писем.
Жительница
Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что «туман в голове» действительно встречается у заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что у некоторых пациентов могут появиться такие осложнения, как мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями.
«Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга», — цитирует врача издание.
Консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди считает, что подобные осложнения могут быть вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, поступающего в мозг.
«Но мы видели пациентов, которые поправляются и функционируют», — констатировал он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заболевших COVID-19.