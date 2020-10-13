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10:11 (мск), источник: РИА Новости

Переболевшие COVID-19 пациенты рассказали о необычном осложнении

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Некоторые перенесшие коронавирус пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями, пишет The Guardian.

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Источник: РИА Новости

Так, переболевшая COVID-19 австралийка описала это явление как «туман в голове» и предположила, что оно сравнимо с когнитивной дисфункцией.

«Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой, иногда все, что я могу делать, — это лежать в постели», — заявила она.

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Женщина также призналась, что испытывает трудности с речью, готовкой и составлением электронных писем.

Жительница Нью-Джерси, в свою очередь, пожаловалась на то, что похожее осложнение мешало ей устроиться на новую работу.

Бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп заявил, что «туман в голове» действительно встречается у заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что у некоторых пациентов могут появиться такие осложнения, как мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями.

«Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга», — цитирует врача издание.

Консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди считает, что подобные осложнения могут быть вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, поступающего в мозг.

Эксперт подчеркнул, что данные о причинах этих проявлений требуют дополнительных исследований и оценок. По его словам, пока сложно даже определить, сколько времени осложнение может длиться.

«Но мы видели пациентов, которые поправляются и функционируют», — констатировал он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заболевших COVID-19.

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