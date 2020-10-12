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12 октября, источник: РИА Новости

Ученый рассказал, чего «боится» коронавирус

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов рассказал в интервью «Комсомольской правде» о неспособности коронавируса переносить высокие температуры.

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Источник: РИА Новости

«По данным ученых, во внешней среде коронавирусы становятся неактивными на поверхностях при плюс 33 градусах за 16 часов, при плюс 56 градусах за десять минут. То есть чем жарче, тем быстрее можно избавиться от заразы», — отметил он.

Он обратил внимание на то, что привычные комнатные температуры — например, в офисах, отличаются от этих показателей. Это, по его словам, приводит к вопросу о целесообразности обработки антисептиком помещений и мебели.

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«Так вы как минимум избавитесь от других бактерий, которые скапливаются там. Но вот поможет ли это защититься о коронавируса — вопрос», — заключил он.

Ранее специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями опубликовали исследование, согласно которому на гладких поверхностях (например, экранах смартфонов, металлических ручках и купюрах) коронавирус может «жить» при комнатной температуре до 28 дней.

Ученые подчеркивали, что эти данные указывают на необходимость дезинфицировать телефоны с той же частотой, что и руки. Позже ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев уточнил РИА Новости, что причиной подобной выживаемости вируса стали условия эксперимента и в повседневности SARS-CoV-2 «держится» на поверхностях непродолжительное время. Тем не менее Лебедев также указал на необходимость обработки смартфонов антисептиком.

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