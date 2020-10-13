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05:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер раскритиковал отношение россиян к эпидемии COVID-19

Телеведущий и журналист Владимир Познер раскритиковал отношение россиян к коронавирусу и призвал ввести высокие штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Соответствующий комментарий приводится в материале газеты «Аргументы и факты».

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Источник: Reuters

Так, журналист предложил взимать с россиян, которые игнорируют масочный режим, штраф в размере 25 тысяч рублей, а за повторное нарушение — в размере 50 тысяч рублей. «Если кто-то обвиняет меня в кровожадности — на здоровье. Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным», — подчеркнул журналист.

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В пример он привел Испанию, где за отсутствие маски штрафуют на 5000 евро (455 тысяч рублей). Познер подчеркнул, что сам всегда надевает средства индивидуальной защиты для похода в магазин или другое общественное место.

«Те, кто не носит маску, либо просто ленятся, либо не понимают, и тогда им надо объяснить. А если они продолжают упорствовать в этом своем идиотстве — остается штрафовать», — подытожил телеведущий.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что для снижения уровня заболеваемости коронавирусом в России не нужно вводить новые ограничения, достаточно добиться выполнения старых. Например, контролировать ношение масок.

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