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05:05 (мск), источник: ТАСС

Глава РФПИ прокомментировал обвинения Запада в отношении вакцины «Спутник V»

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Западные страны регулярно выступают с голословными обвинениями в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V», эти утверждения часто противоречат друг другу. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью американскому телеканалу CNN, которое было опубликовано в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

Ему был задан вопрос о том, оказывали ли власти РФ какое-либо давление на разработчиков указанного препарата. «Думаю, если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада, чтобы повредить российской вакцине. Удивительно, что Запад вместо того, чтобы бороться с COVID, на самом деле борется с российской вакциной, постоянно выступая с новыми обвинениями, которые каждый раз противоречат друг другу», — сказал Дмитриев.

Как напомнил глава РФПИ, «были обвинения в том, что все российские миллиардеры были вакцинированы, а теперь говорят, что людей к этому принуждают». Как подчеркнул Дмитриев, Западу следует определиться с версией на этот счет.

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Главу РФПИ попросили прокомментировать утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки помешать США получить вакцину от коронавируса.

«Честно говоря, мне кажется странным и удивительным, что Россию всегда пытаются представить в негативном свете. Мы, по сути, говорим: “Посмотрите на эту вакцину”. Мы считаем, что она действенна, давайте работать вместе над этой вакциной и другими», — отметил Дмитриев.

Испытания вакцины

Дмитриев заявил, что Россия намерена проводить испытания вакцины «Спутник V» в разных странах, поскольку уверена в ее действенности, препарат будет одним из наиболее изученных в мире.

«Мы уже вакцинировали более 12 тыс. человек в России. Мы начали клинические испытания в Белоруссии, Венесуэле. Мы ожидаем, что клинические испытания также начнутся на этой неделе в Индии. Есть много стран, которые довольно заинтересованы в этом», — отметил он. Глава РФПИ констатировал, что испытания вакцины также пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Наша вакцина будет одной из наиболее изученных вакцин в мире», — заверил Дмитриев. По его словам, если бы в РФ не верили в эффективность препарата, то российская сторона «не предлагала бы так открыто испытывать его по всему миру».

На вопрос о том, были ли добровольцами российские военные, на которых испытывали вакцину, Дмитриев отметил: «Конечно. Как вы понимаете, люди в ОАЭ — это добровольцы. Люди в других странах — это добровольцы». «Подумайте, если бы Россия не верила в вакцину, мы бы не начали клинические испытания в ОАЭ и не действовали бы так открыто», — подчеркнул он.

Глава РФПИ констатировал, что в РФ производственных мощностей первоначально будет достаточно только для того, чтобы обеспечить вакциной россиян. «Вся вакцина, которую мы можем произвести в России, будет первоначально использована в России. Вот почему нам нужно наладить производство в Индии и Бразилии, чтобы произвести достаточно для всего мира», — отметил он.

Эффективность вакцины

По словам Дмитриева, Россия готова предоставить информацию о вакцине «Спутник V» директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Журналист попросила Дмитриева прокомментировать слова Фаучи, который ранее выражал сомнения в эффективности российской вакцины. «Если он свяжется с нами, мы будем рады все ему объяснить, — сказал глава РФПИ, говоривший на английском языке. — Думаю, ему стоит изучить ее, понять, как она работает».

«Может быть, он будет одним из тех, кто перешагнет через эту огромную стену между США и Россией», — подчеркнул Дмитриев. По его словам, это возможно, если главный инфекционист США «отстранится от политики и изучит вакцину». «Но, возможно, это слишком идеалистично», — добавил глава РФПИ.

Дмитриев отметил, что в США часто выступают с «неверными утверждениями» о России. По его мнению, американская сторона склонна «отталкивать все российское». «Это просто неправильно», — сказал глава РФПИ.

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