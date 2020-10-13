Глава РФПИ прокомментировал обвинения Запада в отношении вакцины «Спутник V»

Ему был задан вопрос о том, оказывали ли власти РФ
Как напомнил глава РФПИ, «были обвинения в том, что все российские миллиардеры были вакцинированы, а теперь говорят, что людей к этому принуждают». Как подчеркнул Дмитриев, Западу следует определиться с версией на этот счет.
Главу РФПИ попросили прокомментировать утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки помешать США получить вакцину от коронавируса.
«Честно говоря, мне кажется странным и удивительным, что Россию всегда пытаются представить в негативном свете. Мы, по сути, говорим: “Посмотрите на эту вакцину”. Мы считаем, что она действенна, давайте работать вместе над этой вакциной и другими», — отметил Дмитриев.
Дмитриев заявил, что Россия намерена проводить испытания вакцины «Спутник V» в разных странах, поскольку уверена в ее действенности, препарат будет одним из наиболее изученных в мире.
«Мы уже вакцинировали более 12 тыс. человек в России. Мы начали клинические испытания в Белоруссии, Венесуэле. Мы ожидаем, что клинические испытания также начнутся на этой неделе в Индии. Есть много стран, которые довольно заинтересованы в этом», — отметил он. Глава РФПИ констатировал, что испытания вакцины также пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
«Наша вакцина будет одной из наиболее изученных вакцин в мире», — заверил Дмитриев. По его словам, если бы в РФ не верили в эффективность препарата, то российская сторона «не предлагала бы так открыто испытывать его по всему миру».
На вопрос о том, были ли добровольцами российские военные, на которых испытывали вакцину, Дмитриев отметил: «Конечно. Как вы понимаете, люди в ОАЭ — это добровольцы. Люди в других странах — это добровольцы». «Подумайте, если бы Россия не верила в вакцину, мы бы не начали клинические испытания в ОАЭ и не действовали бы так открыто», — подчеркнул он.
Глава РФПИ констатировал, что в РФ производственных мощностей первоначально будет достаточно только для того, чтобы обеспечить вакциной россиян. «Вся вакцина, которую мы можем произвести в России, будет первоначально использована в России. Вот почему нам нужно наладить производство в Индии и Бразилии, чтобы произвести достаточно для всего мира», — отметил он.
По словам Дмитриева, Россия готова предоставить информацию о вакцине «Спутник V» директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Журналист попросила Дмитриева прокомментировать слова Фаучи, который ранее выражал сомнения в эффективности российской вакцины. «Если он свяжется с нами, мы будем рады все ему объяснить, — сказал глава РФПИ, говоривший на английском языке. — Думаю, ему стоит изучить ее, понять, как она работает».
«Может быть, он будет одним из тех, кто перешагнет через эту огромную стену между США и Россией», — подчеркнул Дмитриев. По его словам, это возможно, если главный инфекционист США «отстранится от политики и изучит вакцину». «Но, возможно, это слишком идеалистично», — добавил глава РФПИ.
Дмитриев отметил, что в США часто выступают с «неверными утверждениями» о России. По его мнению, американская сторона склонна «отталкивать все российское». «Это просто неправильно», — сказал глава РФПИ.