Эксперт объяснил опасность накопления «лишних» банковских карт

«Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут “сгорать”, а выгодные проценты по остатку средств на счете — действовать с определенными ограничениями», — цитирует эксперта агентство «Прайм» во вторник, 13 октября.
По словам Когана, кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден, особенно, если он относится только к ряду товаров. А регулярное выяснение возврата может стать напрасной тратой времени.
Кроме того, нужно помнить и о комиссиях за СМС-оповещение, а также о льготных периодах по кредитным картам, чтобы не получить штрафы за несвоевременное внесение средств или начисление процентов. Вместе с этом Коган напомнил о возможной комиссии за снятие средств наличными или переводы.
Из негативных последствий накопления карт эксперт также назвал рост затрат на их обслуживание и возможный отказ в получении новых кредиток из-за чрезмерной финансовой нагрузки.
31 августа бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» представило данные, согласно которым доля граждан, использующих кредитные карты, увеличилась и достигла исторического максимума.