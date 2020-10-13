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06:48 (мск), источник: Известия

Эксперт объяснил опасность накопления «лишних» банковских карт

При наличии множества банковских карт важно постоянно их отслеживать, иначе возможны неожиданные штрафы или начисления процентов, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Источник: Известия

«Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут “сгорать”, а выгодные проценты по остатку средств на счете — действовать с определенными ограничениями», — цитирует эксперта агентство «Прайм» во вторник, 13 октября.

По словам Когана, кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден, особенно, если он относится только к ряду товаров. А регулярное выяснение возврата может стать напрасной тратой времени.

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Кроме того, нужно помнить и о комиссиях за СМС-оповещение, а также о льготных периодах по кредитным картам, чтобы не получить штрафы за несвоевременное внесение средств или начисление процентов. Вместе с этом Коган напомнил о возможной комиссии за снятие средств наличными или переводы.

Из негативных последствий накопления карт эксперт также назвал рост затрат на их обслуживание и возможный отказ в получении новых кредиток из-за чрезмерной финансовой нагрузки.

31 августа бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» представило данные, согласно которым доля граждан, использующих кредитные карты, увеличилась и достигла исторического максимума.

Во время загрузки произошла ошибка.
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