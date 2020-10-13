Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса

«Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей
Врачи выясняют состояние заболевшего, как этого требуют правила. Ожидается, что дополнительную информацию о здоровье добровольца опубликуют после сбора всех необходимых данных.
Ранее стало известно, что Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в этом этапе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Соединенных Штатов, Чили и
В ходе испытаний изучат «безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19». Компания рассчитывает, что первая партия препарата будет доступна в начале следующего года.