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08:28 (мск), источник: РИА Новости

Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании на ее официальном сайте.

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Источник: РИА Новости

«Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за  необъясненной болезни у участника исследования», — подчеркивается в пресс-релизе.

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Врачи выясняют состояние заболевшего, как этого требуют правила. Ожидается, что дополнительную информацию о здоровье добровольца опубликуют после сбора всех необходимых данных.

Ранее стало известно, что Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в этом этапе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Соединенных Штатов, Чили и Южно-Африканской Республики.

В ходе испытаний изучат «безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19». Компания рассчитывает, что первая партия препарата будет доступна в начале следующего года.

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