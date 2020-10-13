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13:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: иммунитет не гарантирован?

В США обнаружен пациент, который переболел коронавирусом дважды — об этом пишет Lancet. 25-летний пациент заразился дважды в течение 48 дней, между первым и вторым случаями заражения результаты его теста на Covid-19 были отрицательными.

Коронавирус COVID-19
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Россия
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Источник: GETTY IMAGES

Повторная инфекция протекала тяжелее, и заболевшего госпитализировали.

Несколько месяцев назад в Гонконге был обнаружен пациент, переболевший Covid-19 дважды. С тех пор стало известно как минимум о пяти подобных случаях в мире. В ранее обнаруженном подобном случае в Эквадоре повторное заболевание сопровождалось более серьезными симптомами. В случаях повторного заражения в Бельгии, Нидерландах и Гонконге оба раза симптомы были одними и теми же.

Ученые предполагают, что, возможно, в случаях более серьезного повторного заражения пациент получал более высокую дозу вируса.

По мнению врачей, это также указывает на то, что первичное заражение коронавирусом не обязательно гарантирует иммунитет от него.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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