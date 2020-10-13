Коронавирус: иммунитет не гарантирован?

Повторная инфекция протекала тяжелее, и заболевшего госпитализировали.
Несколько месяцев назад в Гонконге был обнаружен пациент, переболевший Covid-19 дважды. С тех пор стало известно как минимум о пяти подобных случаях в мире. В ранее обнаруженном подобном случае в Эквадоре повторное заболевание сопровождалось более серьезными симптомами. В случаях повторного заражения в Бельгии, Нидерландах и Гонконге оба раза симптомы были одними и теми же.
Ученые предполагают, что, возможно, в случаях более серьезного повторного заражения пациент получал более высокую дозу вируса.
По мнению врачей, это также указывает на то, что первичное заражение коронавирусом не обязательно гарантирует иммунитет от него.