Росаккредитация запустила сайт для проверки безопасности товаров

«Этот инструмент позволяет гражданам быстро зайти в реестры “Сертификатов соответствия” и “Деклараций о соответствии”, в том числе непосредственно перед покупкой понравившегося товара», — сказано в сообщении.
На сайте safety.fsa.gov.ru можно узнать информацию о порядке сертификации и декларирования продукции в России. Также портал сообщает о том, какие самые популярные у россиян стратифицируемые и декларируемые товары. Кроме того, на сайте пользователь может ознакомиться с пошаговой инструкцией проверки сертификата или декларации, используя реестры Росаккредитации.
В Росаккредитации рекомендовали перед покупкой товара запросить у продавца сертификат или декларацию, чтобы проверить информацию об этих документах на сайте ведомства. Это поможет убедиться, что товар безопасен.
В пресс-службе отметили, что проверить продукцию можно с помощью считывания QR-кода с документа или введения в поисковой строке в реестрах Росаккредитации номера документа или даже его части.
«Одна из главных задач проекта — дать гражданам понятный инструмент для получения информации из реестров и рассказать, как эту информацию правильно использовать», — заявил глава ведомства Назарий Скрыпник.
Среди товаров, которые должны пройти обязательную сертификацию, есть оружие, цемент, оборудование кондиционеров и другие. В перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме декларации о соответствии, входят патроны, велошины фотопленки, минеральные удобрения, товары бытовой химии, посуда из нержавеющей стали и другие.