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10:32 (мск), источник: РИА Новости

Поргина оценила пенсию в 150 тысяч рублей

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина прокомментировала идею художника Никаса Сафронова, который предложил выплачивать пенсионерам не меньше 150 тысяч рублей в месяц.

Источник: РИА Новости

«150 тысяч — это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу», — рассказала она порталу «Собеседник».

По словам Поргиной, она «давно не шикует», хотя и получает к стандартной пенсии прибавку в 30 тысяч рублей.

Я пахала с утра до ночи, играла на утренниках, вечером — на взрослых спектаклях. Я объехала с гастролями всю страну! Не была дома по два месяца! А пенсии… Что делать, если у нас страна такая.
Людмила Поргина

Ранее Никас Сафронов заявил, что Людмила Поргина имеет право получать пенсионные прибавки, потому что является заслуженной артисткой России. Он также отметил, что ее пенсия все равно слишком мала. По его словам, было бы справедливо, если бы Поргина, как, впрочем, и все пенсионеры, которые всю жизнь трудились на благо страны, получали не менее 150 тысяч рублей в месяц.

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