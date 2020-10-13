11:46 (мск), источник: ТАСС
Попова призвала не допустить «диссидентства» по отношению к вакцинации от коронавируса
Глава Роспотребнадзора отметила, что в настоящее время крайне важно «донести знания», а также необходимость заботиться о себе.
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ключевой задачей Роспотребнадзора и других ведомств является недопущение «диссидентства» по отношению к вакцинации от коронавирусной инфекции, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Информационная кампания сейчас крайне важна, [важно] не допустить
По словам Поповой, в настоящее время крайне важно «донести знания, донести обязательность заботиться о себе, чувство ответственности и не заработать штраф». Она подчеркнула, что «результат борьбы с коронавирусом может быть получен только в соединении и комплексном подходе ученых в решении этой задачи».