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11:46 (мск), источник: ТАСС

Попова призвала не допустить «диссидентства» по отношению к вакцинации от коронавируса

Глава Роспотребнадзора отметила, что в настоящее время крайне важно «донести знания», а также необходимость заботиться о себе.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ключевой задачей Роспотребнадзора и других ведомств является недопущение «диссидентства» по отношению к вакцинации от коронавирусной инфекции, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Информационная кампания сейчас крайне важна, [важно] не допустить COVID-диссидентства, не допустить диссидентства в отношении вакцины. Потому что вакцина — это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, ее прогнозировании и блокировании ее дальнейшего развития», — сказала она в ходе Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

По словам Поповой, в настоящее время крайне важно «донести знания, донести обязательность заботиться о себе, чувство ответственности и не заработать штраф». Она подчеркнула, что «результат борьбы с коронавирусом может быть получен только в соединении и комплексном подходе ученых в решении этой задачи».

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