Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
11:45 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

Противопоказаниями для применения вакцины от коронавируса, разработанной научным центром «Вектор», являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные заболевания, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также беременность, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Коронавирус COVID-19
11:46 (мск)Попова призвала не допустить «диссидентства» по отношению к вакцинации от коронавируса
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Противопоказаниями для применения вакцины от коронавируса, разработанной научным центром «Вектор», являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные заболевания, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также беременность, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии; при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; иммунодефицит (первичный); злокачественные заболевания крови и новообразования», — говорится в сообщении.

Кроме того, прививку нельзя ставить беременным женщинам и в период грудного вскармливания, а также детям до 18 лет, уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что вакцина «Вектора» будет зарегистрирована 15 октября, отметили в пресс-службе.

Назван срок выхода России на максимум по производству вакцины от COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
22 сентября© Ньюстюб
 Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону
Семья в Кузбассе похоронила 'живого дедушку' с коронавирусом
В России выявили рекордное число новых случаев заражения COVID
Вдова Караченцова оценила пенсию в 150 тысяч рублей
Переболевшие COVID-19 пациенты рассказали о необычном осложнении
В США задержали создателя брендов «Довгань» и «Смак»
Исинбаева поделилась подробностями путаной речи перед Путиным
Подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области нашли мертвым
Новости партнеров
Болезнь Началовой: 71-летняя Дубовицкая резко похудела и постарела
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала фото из роддома Артистка поздравила дочь с днем рождения
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь