Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Противопоказаниями для применения вакцины от коронавируса, разработанной научным центром «Вектор», являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные заболевания, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также беременность, сообщила
«Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии; при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; иммунодефицит (первичный); злокачественные заболевания крови и новообразования», — говорится в сообщении.
Ожидается, что вакцина «Вектора» будет зарегистрирована 15 октября, отметили в