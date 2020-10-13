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14:14 (мск), источник: Ведомости

Директор центра Гамалеи рассказал о «коварной» особенности коронавируса

У 10−15% переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону, которые блокируют врожденный иммунный ответ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза (механизм развития заболеваний) этого возбудителя, тем (больше. — Прим. ред.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным, вырабатывается, например, у 10−15% переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону, которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ», — сказал Гинцбург. Интерферон выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на более 2,2 млн в период с 5 по 11 октября. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии. Прирост заболеваемости за эту неделю превысил уровень прошлой недели на свыше 208 500 случаев —на 10,09%.

В России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек, 244 пациента умерли.

 В России выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса за сутки
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