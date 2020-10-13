14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уникальный розовый бриллиант из России продадут на торгах
За камень планируют получить до 38 миллионов долларов.
Аукционный дом Sotheby`s выставит на торги уникальный розовый бриллиант российского происхождения.
Это самый крупный из существующих на сегодняшний день розовых бриллиантов в мире, сообщает CNN. Аукцион состоится 12 ноября в Женеве.
Бриллиант весом 14,83 карата был добыт в 2017 году на месторождении Эбелях в Якутии. Камень, из которого его огранили, был самым большим розовым алмазом, добытым на территории России. На огранку и полировку камня потребовался год.
Розовый бриллиант назвали «Видение Розы» в честь знаменитого балета, в котором танцевал Вацлав Нижинский.
По оценкам аукционного дома, алмаз будет продан за сумму от 23 до 38 миллионов долларов.
Анна Лысенко