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14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уникальный розовый бриллиант из России продадут на торгах

За камень планируют получить до 38 миллионов долларов.

Аукционный дом Sotheby`s выставит на торги уникальный розовый бриллиант российского происхождения.

Это самый крупный из существующих на сегодняшний день розовых бриллиантов в мире, сообщает CNN. Аукцион состоится 12 ноября в Женеве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бриллиант весом 14,83 карата был добыт в 2017 году на месторождении Эбелях в Якутии. Камень, из которого его огранили, был самым большим розовым алмазом, добытым на территории России. На огранку и полировку камня потребовался год.

Розовый бриллиант назвали «Видение Розы» в честь знаменитого балета, в котором танцевал Вацлав Нижинский.

По оценкам аукционного дома, алмаз будет продан за сумму от 23 до 38 миллионов долларов.

Анна Лысенко

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