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15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей показали свои успехи и провалы в новом флешмобе

Они используют две фразы, применимые абсолютно ко всему.

Соцсети охватил новый флешмоб: пользователи описывают свои успехи, достижения и неудачи с помощью двух картинок и подписей к ним. Первая часть иллюстрирует, как все началось, а вторая — как все закончилось.

Пользователи выбирают кадры из известных фильмов или знаменитые мемы, чтобы описать свою карьеру, хобби, брак или отпуск. Некоторые хвалятся успехами, другие смеются сами над собой.

Кто-то таким образом иллюстрирует биографии знаменитостей.

А многие пользователи решили, что флешмоб идеально подходит для описания ситуации в мире в 2020 году.

Анна Лысенко

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