Пользователи соцсетей показали свои успехи и провалы в новом флешмобе

Соцсети охватил новый флешмоб: пользователи описывают свои успехи, достижения и неудачи с помощью двух картинок и подписей к ним. Первая часть иллюстрирует, как все началось, а вторая — как все закончилось.
Пользователи выбирают кадры из известных фильмов или знаменитые мемы, чтобы описать свою карьеру, хобби, брак или отпуск. Некоторые хвалятся успехами, другие смеются сами над собой.
Кто-то таким образом иллюстрирует биографии знаменитостей.
А многие пользователи решили, что флешмоб идеально подходит для описания ситуации в мире в 2020 году.