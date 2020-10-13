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16:07 (мск), источник: ТАСС

В Москве опечатали клинику, где незаконно выдавали справки об отсутствии коронавируса

Сотрудники Росздравнадзора изъяли используемые в клинике тесты и другие медицинские изделия для установления их происхождения и эффективности.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор опечатал клинику в Москве, которая незаконно выдавала справки об отсутствии коронавируса у пациентов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел контрольную закупку в клинике ООО “Афина”. В ходе контрольных мероприятий установлено, что сотрудники медицинской организации в течение 15 минут выдавали клиентам справки об отсутствии COVID-19, проводя экспресс-тесты на антитела. В справке указывался метод исследования — ПЦР [полимерная цепная реакция, то есть метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме и не является тестом на антитела]», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудниками Росздравнадзора изъяты используемые в клинике тесты и другие медицинские изделия для установления их происхождения и эффективности. «В отношении ООО “Афина” открыто административное расследование. Деятельность клиники приостановлена, здание опечатано», — сказали в пресс-службе.

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