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16:19 (мск), источник: Интерфакс

Российские ученые вырастили в Арктике дыни и арбузы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова смогли вырастить в Заполярье дыни и арбузы, сообщила ученый секретарь учреждения Юлия Ухатова.

Источник: РИА "Новости"

Их выращивали на станции в Апатитах в теплицах без дополнительного отопления и освещения, а также без удобрений. Параллельно такие же сорта выращивали в Краснодарском крае. На полярной станции плоды получились достаточно хорошего качества, отмечает эксперт.

Анализ показал, что вес плодов был практически неотличим от плодов, полученных в условиях кубанской станции, подчеркнула Ухатова.
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Плоды на кубанской и арктической станциях были срезаны в один день, 10 сентября, и доставлены в Санкт-Петербург. Комиссия из 14 человек провела дегустацию и передала образцы на биохимический анализ: лучше всего показал себя арбуз сорта «Сюрприз» с желтой мякотью. И по вкусовым качествам, и по биохимическому составу его плоды, выращенные на полярной опытной станции, практически не уступали аналогичным свойства арбуза, выращенного на кубанской станции.

Ученые планируют начать эксперименты с выращиванием киви. Также изучается возможность выращивания винограда.

Полярная опытная станция была основана ботаником Николаем Вавиловым в 1923 году. Деятельность ученых положила начало земледелию на Кольском полуострове. За годы существования станции выведены многие адаптированные к условиям Заполярья сорта растений.

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