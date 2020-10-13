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В США поймали кардинала-гинандроморфа
У необычной птицы левая сторона окрашена как у самки, а правая как у самца.
На биологической станции в США поймали красногрудого дубоносового кардинала, у которого правая сторона тела мужская, а левая — женская. Таких особей ученые называют гинандроморфами. Как отмечается в сообщении Музея естественной истории Карнеги, гинандроморфные птицы встречаются очень редко: за 64 года существования станции они попадали в руки орнитологов менее десяти раз.
Для многих видов птиц характерен ярко выраженный половой диморфизм. Самцы у них обычно имеют яркое оперение, которое позволяет привлекать партнеров, в то время как самки окрашены намного скромнее. Например, у красногрудых дубоносовых кардиналов (Pheucticus ludovicianus) (альтернативное русское название вида — розовогрудый толстонос), которые гнездятся в Канаде и США, самцы обладают контрастной
Однако кардинал, которого 24 сентября поймали сотрудники биологической станции Паудермилл, штат Пенсильвания (управляется Музеем естественной истории Карнеги), выглядел совершенно иначе. У этой птицы левая сторона тела была окрашена как у самки, а правая — как у самца в осеннем пере. Например, красный «фартук» у нее был заметен лишь справа. Помимо этого, орнитологи отметили отличия в окраске правого и левого крыльев.
Подобные случаи известны не только среди птиц, но и среди других живых организмов, например, насекомых и ракообразных. Предполагается, что гинандроморфы появляются, когда одну и ту же яйцеклетку оплодотворяют два сперматозоида. В результате половина эмбриона развивается по женскому, а вторая — по мужскому пути. В зависимости от того, где проходит граница между половинами, гинандроморфов делят на билатеральных (как в данном случае),
Орнитологи отмечают, что в момент поимки кардинал уже менял перо на осеннее, поэтому контраст между мужской и женской стороной был не так сильно выражен. Если бы птица попала в руки исследователей весной, то она выглядела бы еще более необычно. Внутренне строение пойманной особи не исследовали, однако обычно у гинандроморфных птиц есть один яичник и один семенник на соответствующих сторонах тела.
После того, как птицу измерили, окольцевали и взяли образцы перьев для секвенирования ДНК, ее отпустили. Однако неясно, сумеет ли она продолжить свой род. Дело в том, что поведение гинандроморфных птиц в дикой природе плохо изучено: так, неизвестно, ведут ли они себя скорее как самцы или как самки (например, поют ли во время брачного периода) и могут ли привлечь партнера и вывести птенцов.
Изучение
Сергей Коленов