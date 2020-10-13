Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Какие профессии освоили роботы во время пандемии Коронавирус подхлестнул использование роботов. Человеческими вирусами они не болеют
Фоторепортажи
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
16:59 (мск), источник: N + 1

В США поймали кардинала-гинандроморфа

У необычной птицы левая сторона окрашена как у самки, а правая как у самца.

Источник: Annie Lindsay

На биологической станции в США поймали красногрудого дубоносового кардинала, у которого правая сторона тела мужская, а левая — женская. Таких особей ученые называют гинандроморфами. Как отмечается в сообщении Музея естественной истории Карнеги, гинандроморфные птицы встречаются очень редко: за 64 года существования станции они попадали в руки орнитологов менее десяти раз.

Статьи
15 питомцев с необычным окрасом, которые вас рассмешат

Для многих видов птиц характерен ярко выраженный половой диморфизм. Самцы у них обычно имеют яркое оперение, которое позволяет привлекать партнеров, в то время как самки окрашены намного скромнее. Например, у красногрудых дубоносовых кардиналов (Pheucticus ludovicianus) (альтернативное русское название вида — розовогрудый толстонос), которые гнездятся в Канаде и США, самцы обладают контрастной черно-белой расцветкой с красным «фартуком» на груди, а самки раскрашены в коричневатые тона. Эти отличия особенно выражены в брачный сезон, а осенью и зимой самец становится буроватым (хотя и сохраняет ряд отличий от самки).

Однако кардинал, которого 24 сентября поймали сотрудники биологической станции Паудермилл, штат Пенсильвания (управляется Музеем естественной истории Карнеги), выглядел совершенно иначе. У этой птицы левая сторона тела была окрашена как у самки, а правая — как у самца в осеннем пере. Например, красный «фартук» у нее был заметен лишь справа. Помимо этого, орнитологи отметили отличия в окраске правого и левого крыльев.

Внимательно осмотрев пойманную птицу, исследователи пришли к выводу, что перед ними гинандроморф — особь, в организме которой сочетаются мужские и женские признаки.

Подобные случаи известны не только среди птиц, но и среди других живых организмов, например, насекомых и ракообразных. Предполагается, что гинандроморфы появляются, когда одну и ту же яйцеклетку оплодотворяют два сперматозоида. В результате половина эмбриона развивается по женскому, а вторая — по мужскому пути. В зависимости от того, где проходит граница между половинами, гинандроморфов делят на билатеральных (как в данном случае), передне-задних и мозаичных.

Статьи
Братья не по крови. 10 фотографий животных-«близнецов»

Орнитологи отмечают, что в момент поимки кардинал уже менял перо на осеннее, поэтому контраст между мужской и женской стороной был не так сильно выражен. Если бы птица попала в руки исследователей весной, то она выглядела бы еще более необычно. Внутренне строение пойманной особи не исследовали, однако обычно у гинандроморфных птиц есть один яичник и один семенник на соответствующих сторонах тела.

После того, как птицу измерили, окольцевали и взяли образцы перьев для секвенирования ДНК, ее отпустили. Однако неясно, сумеет ли она продолжить свой род. Дело в том, что поведение гинандроморфных птиц в дикой природе плохо изучено: так, неизвестно, ведут ли они себя скорее как самцы или как самки (например, поют ли во время брачного периода) и могут ли привлечь партнера и вывести птенцов.

Изучение птиц-гинандроморфов осложняется тем, что встречаются они очень редко. Например, за 64 года исследований на станции в Паудермилле зарегистрировали менее десяти подобных особей разных видов. Например, в 2005 году здесь поймали другого красногрудого дубоносового кардинала, у которого левая сторона была женской, а правая — мужской.

Сергей Коленов

Во время загрузки произошла ошибка.
 В США поймали кардинала-гинандроморфа
Второй пилотируемый полет Crew Dragon отложили до ноября
Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко
Подмосковных юристов обязали сбрить усы для ношения масок
Вдова Караченцова оценила пенсию в 150 тысяч рублей
Кипр прекращает программу «золотых паспортов»
Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин США
Центр Гамалеи сообщил о «коварной» особенности коронавируса
Путин поручил определить ответственных за цифровую трансформацию
Горячие темы на Авто
Готовлю стенд 265
Развлечёмся? 259
Как будет меняться США и Европа? 213
Вот это мужик . 176
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала фото из роддома Артистка поздравила дочь с днем рождения
Леди
На AliExpress началась тотальная распродажа «Время чудес» (фото) Лови секретные промокоды для читательниц!
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь