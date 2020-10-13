Подмосковных юристов обязали сбрить усы для удобного ношения масок

Управление минюста по Московской области опубликовало «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при оказании юридических услуг населению нотариусами и адвокатами Московской области». Рекомендации содержат указания по соблюдению санитарного режима на рабочем месте. Так, помимо традиционных средств индивидуальной защиты, юристы должны использовать «халат для защиты от общих загрязнений, надеваемый поверх личной одежды, а также нарукавники, фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками».
«Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами», — отмечается в рекомендациях. Предлагается контролировать состояние здоровья сотрудников, перевести их на удаленную работу, убирать и проветривать помещения и не оказывать юридических услуг людям с повышенной температурой.
«Пристальное внимание общественности, шутки и возмущения вызвал другой момент — правила ношения медицинских масок и респираторов. Среди прочего региональное ведомство рекомендует «пользователям мужского пола быть тщательно выбритыми, чтобы борода, усы или бакенбарды не мешали герметичному прилеганию респиратора», — отметила Зайцева.
Юрист подчеркнула, что, невзирая на рекомендательный характер, в релизе областного Минюста содержится предупреждение об административной ответственности за их нарушение.
«Ряд моих коллег уже высказался по данному документу: