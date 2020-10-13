Ученые не сумели объяснить случай более опасного повторного заражения COVID-19

Житель американского штата Невада дважды заразился коронавирусом, и во втором случае заболевание протекало в более острой форме. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном ведущим международным научным журналом The Lancet.
Мужчина в возрасте 25 лет заразился дважды в течение менее чем двух месяцев и в промежутке дважды получал отрицательные результаты тестов, обращает внимание изучившее доклад агентство Bloomberg. Впервые положительный результат он получил после того, как в середине апреля обратился к врачам из-за головной боли, кашля, тошноты и диареи. Второй раз он связался с медиками, столкнувшись в дополнение к этим симптомам с повышенной температурой и головокружением. Пять дней спустя он уже испытывал проблемы с дыханием и был госпитализирован.
Исследователи не уверены, почему во втором случае заболевание протекало тяжелее.
По их мнению, пациент, возможно, столкнулся с более высокой дозой вируса или более опасной его версией. Более того, причиной могли стать выработавшиеся после первого заражения антитела или то, что речь на самом деле шла об одном случае заражения, который «деактивировался и снова активировался».
Financial Times уделяет отдельное внимание версии о негативном влиянии антител.
Так называемое антителозависимое усиление инфекции уже наблюдалось во время эпидемии атипичной пневмонии (SARS) и в случае с лихорадкой денге, отмечает газета.
Об этом феномене упомянул и Александр Гинцбург — глава разработавшего российскую вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи. В общении с «РИА Новости» он не исключил, что «при первичном инфицировании образуются антитела, которые при вторичном инфицировании могут усиливать эффект заражения».
«Возможность повторного заражения может иметь значительные последствия для понимания иммунитета к COVID-19, особенно в отсутствие эффективной вакцины», — сказал Bloomberg один из авторов исследования, директор Государственной лаборатории общественного здравоохранения Невады Марк Пандори.
FT же отмечает, что зафиксированный случай делает более сомнительной теорию коллективного иммунитета.
Случаи повторного заражения говорят о том, что мы не можем полагаться на иммунитет, полученный благодаря естественному заражению, чтобы добиться коллективного иммунитета. Эта стратегия не только смертельна для многих, но также не эффективна.
Акико Кавасакипрофессор иммунобиологии Йельского университета (цитата по FT)
Случаи повторного заражения COVID-19 были зафиксированы в Гонконге, Бельгии, Нидерландах и Эквадоре, отмечает FT. Bloomberg напоминает, что пациент из Эквадора во втором случае также столкнулся с более острой формой заболевания, а пожилая женщина из Нидерландов после второго положительного результата тестирования скончалась.