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18:34 (мск), источник: Газета.Ру

В Центре Гамалеи одобрили рекомендацию брить бороду для профилактики коронавируса

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал правильной рекомендацию сбривать бороду и усы для более удобного ношения масок. Однако в беседе с «Газетой.Ru» он признался, что сам избавляться от бороды не планирует.

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Источник: РИА "Новости"

«Предположим, что маска защищает человека на 60%, а если бороду сбрить, — то еще на 5% станет защищать лучше. Рекомендация правильная. Борода в этом плане мешает, усы — нет. Но если я сбрею бороду — меня жена бросит. Я раньше о таких рекомендациях никогда не слышал. Это рекомендация — следовать ей не обязательно. Тут каждый человек решает сам. Могу подтвердить, что если бороду сбрить, то маска будет плотнее прилегать к лицу. Но некоторые люди к этому готовы, а некоторые — нет. Я сбривать бороду не буду», — сказал специалист.

Ранее управление Минюста по Московской области выпустило рекомендации по профилактике коронавируса, предназначенные для адвокатов и нотариусов. Помимо прочего, в них содержалось указание сбривать бороды и усы. При этом в документе содержалось предупреждение об административной ответственности за нарушение рекомендаций.

Со своей стороны подмосковные юристы заявили, что считают подобные рекомендации дискриминационными и сексистскими и намерены обжаловать их в прокуратуре и Следственном комитете.

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