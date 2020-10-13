В Центре Гамалеи одобрили рекомендацию брить бороду для профилактики коронавируса

«Предположим, что маска защищает человека на 60%, а если бороду сбрить, — то еще на 5% станет защищать лучше. Рекомендация правильная. Борода в этом плане мешает, усы — нет. Но если я сбрею бороду — меня жена бросит. Я раньше о таких рекомендациях никогда не слышал. Это рекомендация — следовать ей не обязательно. Тут каждый человек решает сам. Могу подтвердить, что если бороду сбрить, то маска будет плотнее прилегать к лицу. Но некоторые люди к этому готовы, а некоторые — нет. Я сбривать бороду не буду», — сказал специалист.
Ранее управление Минюста по Московской области выпустило рекомендации по профилактике коронавируса, предназначенные для адвокатов и нотариусов. Помимо прочего, в них содержалось указание сбривать бороды и усы. При этом в документе содержалось предупреждение об административной ответственности за нарушение рекомендаций.
Со своей стороны подмосковные юристы заявили, что считают подобные рекомендации дискриминационными и сексистскими и намерены обжаловать их в прокуратуре и Следственном комитете.