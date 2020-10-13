20:20 (мск), источник: РИА Новости
В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище введен в Севастополе, сообщает
«В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении.
При этом, по словам исполняющего обязанности
Если 7 миллионов кубометров — неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что на уровне президента страны все решения приняты, правительством выделены необходимые суммы. «Ряд первоочередных мероприятий — переброска воды с Кадыковского карьера — до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора — до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты — приступаем к работам со следующей недели», — отметил губернатор.
Кроме того, в рамках первоочередных мер будут проведены работы по замене водопровода, в первую очередь участков с большими потерями воды, а также геологические изыскания в целях поиска и оценки запасов подземных вод на территории Севастополя.
«Садовые товарищества переводятся на зимний режим подачи воды, ограничения по подаче воды в дома в настоящее время не вводятся», — подчеркнули в правительстве.
Приток воды в основные водохранилища Крыма в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в гидрометцентре.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра