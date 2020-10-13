20:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Впервые за 2900 лет Атлантический океан стал рекордно теплым
Такие показатели могут привести к глобальному изменению экосистемы.
Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Университета Квебека провели масштабное исследование донных отложений в канадской Арктике, благодаря чему они смогли проследить колебания температуры Атлантического океана за последние 2900 лет.
Осадочные пробы показали регулярное и медленное повышение и понижение температуры воды, что считается естественным процессом, но в последние десятилетия температура Атлантического океана не понижалась, а лишь увеличивалась, причем с очень большой скоростью. При этом последние 20 лет ученые назвали самыми теплыми за весь изучаемый период, пишут авторы работы, опубликованной в журнале PNAS.
По словам специалистов, эти данные указывают на глобальное изменение климата. Ученые говорят, что дальнейшее повышение температуры воды в Атлантике может привести к вымиранию многих морских существ уже в ближайшие десятилетия. Кроме того, если ситуация не изменится, то человечеству стоит готовиться к опасным и регулярным штормовым сезонам и другим природным катаклизмам.