21:42 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru
Представили iPhone 12: сразу четыре смартфона и все с 5G
Apple провела долгожданную презентацию новых смартфонов, которую пришлось перенести
Пока неизвестно, будут ли отдельные модели без поддержки 5G, например, для России. В нашей стране мобильные сети до сих пор не запустили и неизвестно, когда они появятся.
iPhone 12 — это базовый флагман от Apple. У него стоит 6,1-дюймовый
Все новые смартфоны с сегодняшней презентации работают на процессоре Apple A14 — это первый чип на 5-нанометровом техпроцессе. Сама компания называет его самым мощным процессором в смартфонах.
В iPhone 12 стоит набор из двух камер — 12 Мп основная и 12 Мп широкоугольная. Основной объектив получил оптику из семи линз, обещают более качественные снимки при плохом освещении и новые алгоритмы Smart HDR с улучшенной контрастностью. Ночной режим теперь работает не только для основной камеры, но и для широкоугольной.
Необычное нововведение — MagSafe. В крышку смартфона встроили магнитную площадку, которая используется для беспроводной зарядки и, например, специального
Второй смартфон — это iPhone 12 mini, самый маленький айфон за последние 4 года. Он получил вытянутый 5,4-дюймовый
Внешне и по характеристикам iPhone 12 и 12 mini идентичны, разница есть только в размерах. Они получили обновленный дизайн в стиле iPhone 5 с плоской боковой рамкой. Смартфоны появятся в пяти цветах с глянцевым покрытием — это белый, черный, синий, красный и зеленый.
Цены:
В России предзаказ открывается с 21 октября.
О неприятном. На презентации рассказали, что из коробки убрали наушники и заряное устройство. В комплектации остается только
Представили iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — новый флагманы с экраном 6,1 и 6,7 дюйма. Оба работают на том же процессоре Apple A14 и поддерживают 5G, но в остальном сильно отличаются от базовых моделей iPhone 12.
В новинках значительно поработали над камерами — в первую очередь основная камера лучше работает при плохом освещении. Дополнительная камера с
В 12 Pro Max набор камер более продвинутый. У осного сенсора стоят пиксели большего размера, а второй объектив дает сразу 5-кратный оптический зум.
На «про» цены еще выше:
В России предзаказ откроется 21 октября. iPhone 12 Pro появится в продаже 23 октября, а 12 Pro Max — 13 ноября. Более подробно о «про"-моделях читайте в отдельном материале.
Автор: Александр Щербаков