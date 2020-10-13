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21:42 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Представили iPhone 12: сразу четыре смартфона и все с 5G

Apple провела долгожданную презентацию новых смартфонов, которую пришлось перенести из-за коронавируса. Главное нововведение линейки iPhone 12 — это поддержка 5G. Все четыре новых смартфона поддерживают мобильные сети нового поколения всевозможных стандартнов по всему миру, включая диапазоны Sub-6Hz и mmWave. На сцене пообещали скорость интернета до 4 ГБ\с.

Пока неизвестно, будут ли отдельные модели без поддержки 5G, например, для России. В нашей стране мобильные сети до сих пор не запустили и неизвестно, когда они появятся.

iPhone 12 — это базовый флагман от Apple. У него стоит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с новым сканером лица Face ID, который работает быстрее прошлогоднего iPhone 11. В новых экранах используется стекло с вкраплениями из керамики, поэтому оно в четыре раза прочнее при падениях.

Все новые смартфоны с сегодняшней презентации работают на процессоре Apple A14 — это первый чип на 5-нанометровом техпроцессе. Сама компания называет его самым мощным процессором в смартфонах.

В iPhone 12 стоит набор из двух камер — 12 Мп основная и 12 Мп широкоугольная. Основной объектив получил оптику из семи линз, обещают более качественные снимки при плохом освещении и новые алгоритмы Smart HDR с улучшенной контрастностью. Ночной режим теперь работает не только для основной камеры, но и для широкоугольной.

Необычное нововведение — MagSafe. В крышку смартфона встроили магнитную площадку, которая используется для беспроводной зарядки и, например, специального мини-чехольчика для кредитных карт. Маленькая кредитница крепится прямо к смартфону, в ней можно носить банковские карты. Также компания выпустила серию чехлов с MagSafe и специальную складную зарядку, которая позволяет заряжать одновременно айфон и часы.

Второй смартфон — это iPhone 12 mini, самый маленький айфон за последние 4 года. Он получил вытянутый 5,4-дюймовый OLED-дисплей с маленькими рамками, поэтому его корпус даже меньше iPhone SE (2020) с экраном 4,7 дюйма.

Внешне и по характеристикам iPhone 12 и 12 mini идентичны, разница есть только в размерах. Они получили обновленный дизайн в стиле iPhone 5 с плоской боковой рамкой. Смартфоны появятся в пяти цветах с глянцевым покрытием — это белый, черный, синий, красный и зеленый.

Цены:

  • iPhone 12 mini — 70 тысяч рублей за 64 ГБ, 75 тысяч за 128 ГБ и 85 тысяч за 256 ГБ
  • iPhone 12 — 80 тысяч за 64 ГБ, 85 тысяч за 128 ГБ и 95 тысяч за 256 ГБ.

В России предзаказ открывается с 21 октября.

О неприятном. На презентации рассказали, что из коробки убрали наушники и заряное устройство. В комплектации остается только Lightning-кабель, зато упаковка стала меньше. Подразумевается, что дома у каждого уже есть несколько зарядок, поэтому добавлять к ним еще одну не нужно.

А вот и про

Представили iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — новый флагманы с экраном 6,1 и 6,7 дюйма. Оба работают на том же процессоре Apple A14 и поддерживают 5G, но в остальном сильно отличаются от базовых моделей iPhone 12.

В новинках значительно поработали над камерами — в первую очередь основная камера лучше работает при плохом освещении. Дополнительная камера с телефото-объективом теперь обеспечивает 4-кратный оптический зум, а широкоугольная камера научилась работать в ночном режиме.

В 12 Pro Max набор камер более продвинутый. У осного сенсора стоят пиксели большего размера, а второй объектив дает сразу 5-кратный оптический зум.

На «про» цены еще выше:

  • iPhone 12 Pro — 100 тысяч рублей за 128 ГБ, 110 тысяч за 256 ГБ и 130 тысяч за 512 ГБ
  • iPhone 12 Pro Max — 110 тысяч рублей за 128 ГБ, 120 тысяч за 256 ГБ и 140 тысяч за 512 ГБ.

В России предзаказ откроется 21 октября. iPhone 12 Pro появится в продаже 23 октября, а 12 Pro Max — 13 ноября. Более подробно о «про"-моделях читайте в отдельном материале.

Автор: Александр Щербаков

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