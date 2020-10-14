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Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) в среду отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Покров Пресвятой Богородицы относится к непереходящим праздникам и отмечается ежегодно 14 (1 по старому стилю) октября. Согласно церковному преданию, явление Богородицы произошло в Х веке во Влахернском храме в Константинополе, где хранилась риза Девы Марии и ее чудотворная икона, во время осады города. По одной из версий, Константинополь осаждали мусульмане — сарацины, по другой — русские дружины Аскольда и Дира.
Во время богослужения блаженный Андрей и его ученик Епифаний увидели Деву Марию, явившуюся в храм «по воздуху» в сопровождении ангелов и святых, среди которых были Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Оставаясь незримой для молящихся, она сняла с головы покрывало, молилась вместе с ними, держа его над верующими. Затем Богородица удалилась, «оставив благодать бывшим там». Вскоре осада была снята.
По одной из версий, праздник мог быть установлен в Константинополе императором Львом VI Мудрым (866−912) и приурочен ко дню памяти святого Романа Сладкопевца, служившего во Влахернском храме. Однако более распространена точка зрения, согласно которой Покров является русским церковным праздником, установленным в ХІІ веке.
На Руси Покров почитали как символ особого покровительства Богоматери. Его связывают с князем Андреем Боголюбским (ок. 1111−1174), по приказу которого был возведен храм Покрова на Нерли (около Боголюбово Суздальского района Владимирской области). В память о заступничестве Девы Марии, оказанном русским войскам в походе против волжских булгар, князь учредил празднование Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября. Этот день вошел в русский литургический обиход.
В народной традиции Покров был связан с завершением сельскохозяйственных работ и началом зимы. По этому дню определяли, какой будет предстоящая зима: считалось, что на Покров выпадает первый снег, а северный или восточный ветер в этот день, согласно приметам, обещал суровую зиму, южный — мягкую. Отлет журавлей раньше Покрова говорил о предстоящей ранней и холодной зиме. Название же праздника ассоциировалось с платком или фатой невесты: с Покрова на Руси начиналась череда свадеб.