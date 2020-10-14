Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
03:48 (мск), источник: Известия

Волонтеры возвращаются в ковидные корпуса

Медучреждения по всей стране начали запрашивать помощь добровольцев в ковидных корпусах. Об этом «Известиям» сообщили во Всероссийском общественном движении (ВОД) «Волонтеры-медики».

Коронавирус COVID-19
04:46 (мск)Раскрыта реакция участников испытания на «живую» вакцину от COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

На данный момент 3,5 тысячи волонтеров в рамках акции #МыВместе помогают врачам в 271 больнице. 419 добровольцев трудятся в красной зоне, причем некоторые из них — еще с первой волны.

— Во время первой волны в медицинских учреждениях помогали 7,5 тысяч волонтеров, — уточнил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Оценивая события первой волны эпидемии, Савчук обратил внимание, что средний возраст волонтеров тогда составлял 30−40 лет. Это удивительное явление: обычно добровольцами становятся молодые люди, у которых больше свободного времени, отметил он.

— Сейчас, конечно, ситуация другая, но у нас есть база тех, кто помогал или хотел помочь в прошлую волну. В больницах в основном поддержку оказывают в первую очередь те, кто имеет медицинское образование, — пояснил глава ВОД.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Нас не загонишь: треть компаний не хочет отправлять сотрудников на удаленку
Прощайтесь с оружием: в думе предложили поднять возрастной ценз для стрелков
Лавров допустил прекращение диалога с ЕС
Зеленский раскрыл детали встречи с главой британской разведки
Суд арестовал новые многомиллионные банковские счета Абызова
В России ввели стандарт для борьбы с незаконными трансакциями
Ученые доказали, что люди выбирают в супруги своих «двойников»
В США поймали кардинала-гинандроморфа (фото)
Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам
Здоровье
Коронавирус прожил на экране мобильного телефона почти месяц Правда, в идеальных для себя лабораторных условиях — при комнатной температуре и в полной темноте.
Авто
В Казахстане начнут собирать новый китайский лифтбек JAC Четыре другие модели уже поставляются в Россию
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
7 актёров сериала "Воронины", которых нет с нами
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Принц Гарри метит на трон короля
45-летнюю звезду «Таежного романа» — уже не узнать
Леди
На AliExpress началась тотальная распродажа «Время чудес» (фото) Лови секретные промокоды для читательниц!
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь