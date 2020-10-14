Волонтеры возвращаются в ковидные корпуса

На данный момент 3,5 тысячи волонтеров в рамках акции #МыВместе помогают врачам в 271 больнице. 419 добровольцев трудятся в красной зоне, причем некоторые из них — еще с первой волны.
— Во время первой волны в медицинских учреждениях помогали 7,5 тысяч волонтеров, — уточнил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.
Оценивая события первой волны эпидемии, Савчук обратил внимание, что средний возраст волонтеров тогда составлял 30−40 лет. Это удивительное явление: обычно добровольцами становятся молодые люди, у которых больше свободного времени, отметил он.
— Сейчас, конечно, ситуация другая, но у нас есть база тех, кто помогал или хотел помочь в прошлую волну. В больницах в основном поддержку оказывают в первую очередь те, кто имеет медицинское образование, — пояснил глава ВОД.