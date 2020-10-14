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05:48 (мск), источник: Известия

Более четверти населения Украины оказалось за чертой бедности

Более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности, при этом пенсию в размере ниже или на уровне границы монетарной бедности получают около 80% пенсионеров, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Источник: Известия

По ее словам, прожиточный минимум на Украине составляет около $75 (5,7 тыс. рублей) в месяц, а минимальная зарплата в стране — $176 (примерно 13,5 тыс. рублей).

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«Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, на Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей», — цитирует Денисову «112 Украина».

Омбудсмен добавила, что каждый второй трудоспособный украинец работает на условиях вторичной занятости.

При этом журналисты напомнили, что недавно премьер страны Денис Шмыгаль заявил о неспособности государства выплачивать пенсии уже через 15 лет.

20 июля Государственная служба статистики Украины сообщила, что с января по май 2020 года население страны сократилось на 116,7 тыс. человек, а смертность в два раза превысила рождаемость.

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